وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تعقد ورشة عمل لطلبة البرلمان الطلابي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يعقد لقاءً تدريبيًا حول امتحان الـ TIMSS وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يتابع عملية تصوير الامتحانات النهائية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة اسعافات أولية لطلبة اللجنة الصحية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يناقش مهارات تدريس الكتابة باللغة الانجليزية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس ينظم مسابقة اللياقة البدنية الكشفية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتلع مئات الأشجار ويجرّف أراضي زراعية غرب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات: الإدارة العامة للطرق تختتم مشروع تبليط ساحة دائرة ترخيص رفح وكالة الرأي الفلسطينية "ناصر أبو حميد" حُر بعدما استنفذ أنفاسه في مارثون الحرية الأخير
أخبار » الأخبار الحكومية

"في حصة التربية الرياضية"

تعليم شمال غزة يختتم مسابقة "أفضل فيديو للجزء التمهيدي"

21 كانون أول / ديسمبر 2022 12:10

تعليم شمال غزة يختتم مسابقة "أفضل فيديو للجزء التمهيدي"
تعليم شمال غزة يختتم مسابقة

غزة- الرأي
اختتم قسم الإشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مسابقة "أفضل فيديو للجزء التمهيدي" في حصة التربية الرياضية، بمشاركة مدارس البنين في كافة المراحل الدراسية على مستوى المديرية، تحت إشراف مشرف التربية الرياضية  د. أحمد صالح. 

وفاز بالمركز الأول في المسابقة مدرسة بيت لاهيا الأساسية "ب" للبنين، ممثلة بمعلم التربية الرياضية أ. عوض الله أبو فول، فيما فاز بالمركز الثاني مدرسة الرافعي الأساسية "ب" للبنين، ممثلة بمعلم التربية الرياضية أ. عبد الله فايز أبو غزة.

وحضر توزيع الكؤوس على الفائزين، مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، ومشرف التربية الرياضية د. أحمد صالح.

وهنأ صالحة الفائزين، متمنياً لهما المزيد من النجاح والتميز، مشيداً في ذات الوقت بجهود قسم الإشراف التربوي لدوره في رعاية مثل هذه الأنشطة والمسابقات المتميزة.
من ناحيته، أوضح د. صالح أن المسابقة تمثلت في إنتاج أفضل فيديو للجزء التمهيدي في درس التربية الرياضية والذي يتضمن تمارين الإحماء والتمزينات الفردية والزوجية.

تعليم شمال غزة يختتم مسابقة 321122287_2298791773634914_7647533579630607827_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟