تعليم شمال غزة يختتم مسابقة "أفضل فيديو للجزء التمهيدي"

غزة- الرأي

اختتم قسم الإشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مسابقة "أفضل فيديو للجزء التمهيدي" في حصة التربية الرياضية، بمشاركة مدارس البنين في كافة المراحل الدراسية على مستوى المديرية، تحت إشراف مشرف التربية الرياضية د. أحمد صالح.

وفاز بالمركز الأول في المسابقة مدرسة بيت لاهيا الأساسية "ب" للبنين، ممثلة بمعلم التربية الرياضية أ. عوض الله أبو فول، فيما فاز بالمركز الثاني مدرسة الرافعي الأساسية "ب" للبنين، ممثلة بمعلم التربية الرياضية أ. عبد الله فايز أبو غزة.

وحضر توزيع الكؤوس على الفائزين، مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد أبو ندى، ومشرف التربية الرياضية د. أحمد صالح.

وهنأ صالحة الفائزين، متمنياً لهما المزيد من النجاح والتميز، مشيداً في ذات الوقت بجهود قسم الإشراف التربوي لدوره في رعاية مثل هذه الأنشطة والمسابقات المتميزة.

من ناحيته، أوضح د. صالح أن المسابقة تمثلت في إنتاج أفضل فيديو للجزء التمهيدي في درس التربية الرياضية والذي يتضمن تمارين الإحماء والتمزينات الفردية والزوجية.