"السياحة والآثار": 2022 شهد تقدمًا بتنفيذ 10 مشاريع سياحية

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة السياحة والأثار في قطاع غزة أن عام 2022 شهد تقدماً وارتقاءً في تنفيذ 10 مشاريع تنقيب وصيانة وحفاظ مستدام للمواقع الأثرية وإعادة احيائها للاستمرارية في تأدية رسالتها وحمايتها.

وقال وكيل الوزارة محمد خلة إن أبرز تلك المشاريع هو افتتاح الكنيسية البيزنطية شمال غزة بعد إتمام صيانتها وترميمها وجعلها كمزار سياحي للوفود المحلية والأجنبية.

وأفاد "خلة" أنه تم استكمال تطوير موقع دير القديس "هيلاريون" من أجل إدراجه ضمن المواقع علي قائمة التراث العالمي من "اليونسكو" بعد إنشاء سور حماية على مساحة 14 دونم، وعمل ممرات آمنة لمشاهد المعلم الاثري.

ولفت إلى أنه تم اكتشاف وحماية الأرضيات الفسيفسائية وإعادة تجميعها وترميمها وتأمين حمايتها فضلاً عن ترميم الجدران للكنائس وبناء الديماس.

وأوضح أن الطواقم الفنية نفذت مشروع إنقاذ وحماية لموقع البريج الأثري "بحفر مجسات أثرية عدد 15" نتج عنها معرفة أولية بامتدادات الموقع الأثري و حمايته من عوامل التعرية، مبيناً أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ مشروع تنقيب كامل لها لاكتشاف شواهدها العمرانية المتجذرة في التاريخ .

وأشار إلى تمكن الوزارة من صيانة وترميم الأرضية الفسيفسائية في عبسان الكبيرة بمقام الشيخ إبراهيم، حيث تم بناء السور الأثري، وإعادة تجميع وترميم للأرضية وتأمين تغطية وحماية لها لتصبح مزاراً عاماً.

وأضاف "كما أنجزت الوزارة المرحلة الأولي من صيانة وترميم المدرسة الكاملية بحي الزيتون الأثري وتدعيم جدرانها وحقن وتثبيت الأعمال المعمارية وإعادتها لنمط الحياة في العصر الأيوبي".

وأفاد بأنه تم إعادة تأهيل سوق القيسارية المملوكي في قطاع غزة بكافة مراحل صيانته، ومنحت الأذن بصيانة وترميم الزاوية الأحمدية التاريخية، وأشرفت على ترميم وصيانة حمام السمرة الأثري، وثلاثة بيوت أثرية في البلدة القديمة بغزة.

وتابع الوكيل "في إطار الحماية والحفاظ على المواقع الأثرية من العبث تم إنجاز وتأمين حماية المقبرة الرومانية المكتشفة بشمال غزة وتخصيص موقعها وبناء سور حماية لموقع تل الرقيش الأثري بدير البلح على امتداد 14 دونما" .

وعملت وزارة السياحة والآثار في العام الحالي على تكثيف وتفعيل الأنشطة التراثية في البلدة القديمة وتسهيل المبادرات المجتمعية داخل البيوت التي تم ترميمها وافتتاحها كمزار للمهتمين وكان أبرزها قصر السقا وبيت العشي وبيت الغصين الأثريين.

وأشار خلة إلى أنه في مجال الحفاظ على المقتنيات الأثرية انجزت الطواقم الفنية توثيق42500 قطعة اثرية في السجل الوطني للحفاظ وإعداد بطاقات الكترونية خاصة بها.

توعية مجتمعية مستدامة

وبين الوكيل الحرص على تكريس الموروث الثقافي وزيادة التوعية المستدامة للموطنين بأهمية الإرث التاريخي بهدف تعزيز الهوية وتجذر الإنسان بأرضه عبر إصدار وطباعة الدليل الأثري "غزة هاشم بوابة الشام"، بحضور رئيس متابعة العمل الحكومي.

وشدد على أن الدليل يعد كنزاً حضارياً استراتيجياً ومعرفياً عن المعالم الأثرية والشواهد العمرانية التاريخية في قطاع غزة، ويفصح عن أسرار المقتنيات الحضارية المكتشفة من واقع الحفريات والتنقيب الأثري في باطن الأرض وظاهرها.

وأكد أن الوزارة تواصل انشطتها وفعاليتها التراثية والتي كان أبرزها استثمار المناسبات الوطنية لتوعية المواطنين وتعريفهم بعظم وسمو حضارتهم وإقامة أنشطة واحتفالات وإصدار بيانات بيوم الأرض ويوم المتاحف العالمي، ويوم القدس العالمي، واحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

كما تواصل الوزارة الإرشاد المعرفي واستقبال الوفود وتسيير الرحلات المدرسية للمعالم الأثرية ومتحف قصر الباشا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وكذلك الوفود والنخب المجتمعية والإعلامية والتي بلغت حسب الإحصائيات ما يزيد عن 70.000ألف زائر خلال العام 2022.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم نشر 300 خبر صحفي وتفعيل منصات التواصل الاجتماعى مع كافة الفئات بهدف تعزيز المعرفة وارتباط المواطن الفلسطيني بالأرض والهوية والتراث والتاريخ المجيد.

وعملت العلاقات العامة في الوزارة على إنتاج 25فيلم وتقرير مصور عن المعالم الأثرية والترويج للمنشآت السياحية، فضلا عن استضافة وتقديم جوالات الارشاد المعرفي لـ 80 وفد أجنبي دولي أهمها الاتحاد الأوروبي ومنظمة "اليونسكو" والقنصلية الفرنسية، والمجلس الثقافي البريطاني، وقناصل الاتحاد الأوروبي والبعثة الإنسانية في الأمم المتحدة، والقاصد الرسولي في الأراضي المقدسة، وبعثة الصليب الأحمر الدولي .

نهوض وتحفيز

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في إطار اسناد ودعم لمنشآت والمرافق السياحية أصدرت رئاسة العمل الحكومي قراراً بإعفاء المنشآت السياحية بنسبة 50%من رسوم التراخيص لمدة ثلاثة سنوات.

ولفت إلى أنه تم إعفاء الإيجارات الحكومية بذات النسبة للعام الحالي وإعفاء الشاليهات بنسبة 50% من قيمة الترخيص للعام الحالي لتحفيز الاستثمار الاقتصادي المحلي ودعمه.

وذكر أنه تم التشبيك مع ممثلي المنشآت السياحية وعقد لقاءات وورش العمل مع الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق ومكاتب السياحة والسفر ومعالجة الإشكاليات التي تعترض عملهم وتسهيل مهامهم .

وأكد أنه تم تفعيل حملة توعوية لصيف آمن، مبيناً أن الوزارة تشرف على 750 منشأة سياحية تشمل الفنادق والمطاعم والمنتجعات والشاليهات.

وأردف "الإدارات السياحية بالوزارة نفذت 800 جولة تفتشية لضمان التزام المرافق السياحية بالتعليمات والشروط لتحقيق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة منحت 300 إذن لإقامة فعاليات واحتفالات ترفيهية للمنشآت السياحية وساهمت بافتتاح 3 منشآت سياحية، وتواصل دورها السيادي بالارتقاء والتطوير للقطاع السياحي

وبين "خلة" أن الإدارات العامة السياحية وفق خطتها للتحول الرقمي تسعي لتوحيد منظومة العمل في القطاع السياحي وتحويل المعاملات الورقية إلى الكترونية.