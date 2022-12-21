تعليم شرق خان يونس ينظم مسابقة اللياقة البدنية الكشفية

خان يونس- الرأي

نظم قسم الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم، مسابقة ألعاب القوى للطلاب، على أرض ملعب العودة المعشب، وذلك ضمن الخطة السنوية العامة للأنشطة التربوية.

وتم توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين، بحضور مديرة التربية والتعليم د. أحمد لافي، د. عبد القادر أبو فسيفس رئيس قسم العلاقات العامة، ممدوح يونس مشرف التربية الرياضية، عبد الله عبد الغفور مشرف النشاط الكشفي، تامر بريكة نادية الدسوقي مشرفي بالمديرية، ديب الشاعر مسئول النشاط الرياضي.

وفي كلمته تحدثت لافي عن أهمية التربية الرياضية في تهذيب النفس وتقوية الجسم، معربًا عن أمله بأن تنعكس الروح الرياضية العالية التي يتمتع بها المشاركون على النواحي العقلية والفكرية والمعرفية للطالب، موجهًا شكره للإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة لمتابعة الأنشطة والمسابقات الكشفية التي تنظمها مديرية شرق خان يونس، وأثنى لافي على التنظيم الجيد لهذه المسابقة وعلى جهود القائمين عليها.

من جهته، أوضح بريكة أن المسابقة شملت المدارس الثانوية والأساسية العليا بنين، حيث تألقت مدرسة رأس الناقورة والمتنبي الثانوية للبنين في المرحلة الثانوية، ومدرسة عمار بن ياسر الثانوية والمعري الأساسية العليا في المرحلة الأساسية العليا، وفي مرحلة الصفف العاشر فازت مدرسة عمار بن ياسر ومدرسة بني سهيلا الثانوية.