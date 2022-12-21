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خلال ورشة عمل

تعليم الوسطى يناقش مهارات تدريس الكتابة باللغة الانجليزية

21 كانون أول / ديسمبر 2022 12:46

تعليم الوسطى يعقد ورشة عمل حول مهارات تدريس الكتابة باللغة الانجليزية
تعليم الوسطى يعقد ورشة عمل حول مهارات تدريس الكتابة باللغة الانجليزية

الوسطى-الرأي

  عقدت لجنة مبحث اللغة الإنجليزية بمديرية التربية والتعليم بالوسطى ورشة عمل حول مهارات تدريس الكتابة باللغة الإنجليزية.

 جاء ذلك بحضور مشرفة اللغة الإنجليزية د. تغريد نجم وتنفيذ كل من المعلمة أ. هداية البحيصي من مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات، والمعلمة أ. صباح أبو طيور من مدرسة العائشية الأساسية للبنات، ومشاركة مجموعة من معلمي ومعلمات الصفوف الأساسية من السابع حتى العاشر.

   المشرفة التربوية د. تغريد نجم أشادت بأداء المعلمتين المميزتين والمشاركات بتنفيذ الورشة وعلى مدى الاستفادة من ورشة العمل، وتحدثت نجم عن أهمية الأيام الدراسية وورش العمل في اكتساب وتبادل الخبرات بين المعلمين ونقلها للطلبة.

  و تم تنفيذ الورشة باستخدام مجموعة متنوعة من استراتيجيات التعلم النشط التي يمكن للمعلمين استخدامها مع طلابهم وطالباتهم أثناء تدريس مهارة كتابة الفقرات باللغة الإنجليزية إضافة لعدد من الوسائل التعليمية المساعدة التي تم عرضها خلال الورشة.

321123332_846912229862824_3980036224576917292_n تعليم الوسطى يعقد ورشة عمل حول مهارات تدريس الكتابة باللغة الانجليزية
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