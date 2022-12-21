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تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة اسعافات أولية لطلبة اللجنة الصحية

21 كانون أول / ديسمبر 2022 12:53

تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة اسعافات أولية لطلبة اللجنة الصحية
تعليم شرق خان يونس يفتتح دورة اسعافات أولية لطلبة اللجنة الصحية

خان يونس- الرأي

افتتح قسم الصحة المدرسية بالمديرية دورة اسعافات أولية لطلبة اللجنة الصحة بمدارس المديرية، بحضور م. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، ود. خليل النجار رئيس قسم الصحة المدرسية، د. عبد القادر أبو فسيفس رئيس قسم العلاقات العامة، والحكيم ياسر الجزار من المستشفى الجزائري ، رنا العمصي مديرة مدرسة الخنساء الأساسية للبنات.


وفي كلمتها رحبت أبو موسى بالحضور وخاصة الحكيم الجزار على جهوده في تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وتقديم الإسعافات اللازمة لذلك.


من جهته، أوضح النجار أن الدورة تطرقت لعديد من المحاور المهمة في عملية الإسعافات الأولية والتي منها كيفية التعامل مع الحروق والجروح والإصابات المنزلية والغصة.

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