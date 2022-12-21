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تعليم شرق خان يونس يعقد لقاءً تدريبيًا حول امتحان الـ TIMSS

21 كانون أول / ديسمبر 2022 01:02

تعليم شرق خان يونس يعقد لقاءً تدريبيًا حول امتحان الـ TIMSS
تعليم شرق خان يونس يعقد لقاءً تدريبيًا حول امتحان الـ TIMSS

خان يونس- الرأي
نظمت مديرية التربية والتعليم لقاءً تدريبيًا حول تعديل الممارسات التعليمية استعدادً لأسئلة امتحان الـ TIMSSوذلك في مركز التدريب التابع لمديرية شرق خان يونس.

جاء ذلك، بحضور د. أسماء أبو موسى مدير الدائرة الفنية، أ. جهاد الأغا رئيس قسم الإشراف، ومدربي اللقاء أ. جهاد حرز الله مشرف الفيزياء، د. بلال أبو طير مشرف الكيمياء ونخبة من معلمي مبحث العلوم للصف الثامن في المدارس.

وفي كلمتها أوضحت أبو موسى أن امتحان الـ TIMSS بمثابة امتحان دولي في مبحثي العلوم والرياضيات، ويعقد كل أربع سنوات.

وأضافت أن الامتحان يقيس مهارات عالمية في المبحثين ومقارنة أداء الدول ومستواها في هذه المهارات، وأن الوزارة تعقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع مديرو التعليم والنواب والمشرفين المختصين ومديرو المدارس ومعلمي المباحث المعنية، بهدف وضع آليات واستراتيجيات لرفع مهارات الطلاب.

تعليم شرق خان يونس يعقد لقاءً تدريبيًا حول امتحان الـ TIMSS 320386527_1157254368328431_6670190997240042214_n 319940436_5262561597182455_6977801977786517122_n
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