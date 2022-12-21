تعليم غرب غزة تعقد ورشة عمل لطلبة البرلمان الطلابي

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة ورشة عمل لطلبة البرلمان الطلابي من مدارس المديرية بعنوان " قائد البرلمان صانع المستقبل " بالتعاون مع المركز العالمي للتدريب والتطوير وذلك في قاعة الكرامة في مدرسة الكرمل الثانوية.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم أ.حمدي الدلو، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، ومسير قسم الأنشطة أ.محمد كباجة، ومدير مدرسة الكرمل وفا مقاط ، وم.بلال الأغا مجلس إدارة المركز، وهاني بلبل مجلس ادارة المركز، وهيثم شرف مدير المركز.

وأكد حمدي الدلو، على أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى تنمية وصقل الشخصية الطلابية بالمهارات الحياتية والإدارية التي تؤهله ليكون قائد في المستقبل قادر على قيادة المجتمع.

ونوه مدير التعليم، أن المديرية بالتعاون مع جميع مراكز المجتمع المحلي والمدني من أجل أن يكون الطالب على الطريق السليم الذي يجعل له أثر استراتيجي في مدرسته وحياته ومجتمعه.

وفي ختام كلمته شكر حمدي المركز العالمي للتدريب، على تعاونه المثمر من أجل بناء هذا الجيل، كما وقدم الشكر لقسم الأنشطة، ولإدارة مدرسة الكرمل على استضافتها لهذه الورشة.

وشملت الورش العديد من الجوانب من خلال عدة محاضرين من المركز العالمي للتدريب تمثلت في ( تعزيز الانتماء وتفعيل الدور المدرسي اللامنهجي وتطوير الأنشطة اللاصفية، وادارة الوقت، والمهارات القيادية)