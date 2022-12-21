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وزارة الأسرى تنظم زيارات ميدانية لأصحاب المشاريع الصغيرة الخاصة بالمحررين

21 كانون أول / ديسمبر 2022 01:25

وزارة الأسرى تنظم زيارات ميدانية لأصحاب المشاريع الصغيرة الخاصة بالمحررين
وزارة الأسرى تنظم زيارات ميدانية لأصحاب المشاريع الصغيرة الخاصة بالمحررين

غزة- الرأي
نظمت وزارة الأسرى والمحررين، زيارات ميدانية لأصحاب المشاريع الصغيرة الموافق على تمويلها بعد اجراء المقابلات لجميع المتقدمين للاستفادة من مشروع تمويل المشاريع الصغيرة الخاص بالأسرى المحررين ذوي الدخل المحدود، والممول من مؤسسة أحباء غزة-ماليزيا.

وشارك في زيارة أماكن تنفيذ المشاريع الممولة وعددها "13" مشروع، كلا من أ. نبيل حجاج " مدير عام الأنشطة واعلام الاسرى" ومنسق المشاريع في الوزارة، وأ. عبد الرحمن الأشقر "عضو اللجنة"، وأ. ويوسف قنن "عضو اللجنة"، وأ. محمد العف "عضو اللجنة" .

بدورها اطلعت اللجنة على أماكن وطبيعة المشاريع، وكما استمعت الى شرح وافٍ عن تفاصيل التنفيذ، وماهي المنفعة المعيشية التي من خلالها سيتحسن الوضع المادي لعوائل المحررين .

يشار إلى أن لجنة المشاريع في وزارة الأسرى، وبحضور الجهة الممولة قد أجازت "13" مشروعاً من أصل المشاريع المتقدمة من قبل الأسرى المحررين، ومن ضمنها مشاريع تجارية وصناعية، وحرفية وغيرها .

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