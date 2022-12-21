"الدفاع المدني" يُخرج عددًا من الدورات التدريبية

غزة- الرأي

خرجت المديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح الأربعاء، عددًا من الدورات التدريبية التي عقدتها إدارة التدريب بالمديرية خلال عام 2022م، تحت عنوان "عام العطاء".

وحضر حفل تخريج الدورات كلٌ من مدير عام مديرية الدفاع المدني اللواء زهير شاهين، ومجلس قيادة الدفاع المدني، ومدراء المحافظات والإدارات والوحدات في المديرية، والضباط المحتفى بهم.

ويتضمن حفل التخريج، العديد من الدورات التخصصية المهمة التي شارك فيها كوادر المديرية، شملت دورة "تأهيل قادة مراكز، فحص صهاريج، إدارة المواد الخطرة، قانون المرور، مدربي سياقة، السباحة، الدعم النفسي، قيادة الحاسوب، وأنظمة السلامة والوقاية".

وخلال كلمة له أكد اللواء زهير شاهير مدير عام الدفاع المدني على ضرورة مواصلة الجهود وتظافرها في سبيل خدمة المواطنين والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم، على الرغم من نقص الإمكانيات.

ولفت إلى أن قيادة الدفاع المدني عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات العمل في كافة مجالات عمل المديرية، ومراكز تقديم الخدمة للمواطنين.

واستعرض اللواء شاهين إنجازات المديرية خلال الفترة الماضية على الصعيد الإنشائي، والمقدرات من "أدوات ومواد" التي تستخدمها الطواقم خلال عملها الميداني.

وأوضح أن الدفاع المدني عمد على تأهيل وتطوير قدرات كوادره وتنمية مهاراتهم، وتأهيلهم من خلال عقد العديد من الدورات التخصصية في مجالات عملهم.

وتوجه اللواء شاهين بالشكر والتقدير إلى إدارة التدريب في الدفاع المدني على ما بذلته من جهود كبيرة في تخريج هذا الفوج من ضباط الاختصاص.

من جانبه، أكد مدير إدارة التدريب العميد وائل لولو حرص إدارته على تنمية مهارات وقدرات العلمية والعملية لمنتسبي الدفاع المدني، من خلال إشراكهم ضمن برامج تدريبية مختصة وملائمة لطبيعة مهامهم الميدانية؛ لتعزيز أدائهم في التعامل مع المخاطر والحوادث.

وأشار إلى أن إدارة التدريب عملت أيضًا وفق رؤية واضحة، ورسالة سامية لنشر ثقافة وعلوم الدفاع المدني والسلامة العامة، وتكريس مفاهيمه النظرية والعملية لدى المتدربين من كافة شرائح المجتمع.

وقال العميد لولو: "نفذنا خلال العام برامج تدريبية للطواقم الميدانية العاملة في مراكز تقديم الخدمة، من خلال توفير مواد تدريبة ملائمة، وتنفيذ أيام معايشة تدريبية، حيث تم تدريبهم على آليات استخدام أجهزة التنفس، واستخدام الكمامات والفلاتر، واستعمال الحبال والعقد، بالإضافة إلى الإنزال من المباني العالية".

وأوضح مدير إدارة التدريب أن عدد الدورات التدريبية التي نفذتها إدارة التدريب بلغت منذ بداية العام الحالي 312 نشاطًا ودورة تدريبة متنوعة، استفادة منها قرابة 34 ألف متدرب من منتسبي المديرية وكافة فئات المجتمع.

وفي كلمة الخريجين، ألقاها العقيد محمود علوان، أكد خلالها على أن المديرية حريصة على تزويد كوادرها بالمعلومات التي تكسبهم الخبرات الإضافية والنوعية التي تعينهم أثناء تقديمهم للخدمات، متوجهًا بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورات.