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صادرت السلاح المستخدم

المباحث العامة تُوقف مطلقًا للنار في شجار بالوسطى

21 كانون أول / ديسمبر 2022 01:33

المباحث العامة تُوقف مطلقًا للنار في شجار بالوسطى
المباحث العامة تُوقف مطلقًا للنار في شجار بالوسطى

الوسطى- الرأي

أوقفت دائرة مباحث شرطة محافظة الوسطى، قسم المعسكرات المواطن أحمد (ع) 25 عاماً، من سكان مخيم البريج وسط القطاع، بعد قيامه بإطلاق النار في الهواء خلال شجار عائلي بين عائلتي (ع) و (أ. ز) في المخيم.

وأوضحت مباحث المعسكرات الوسطى، أنه من خلال البحث والتحري عن مطلق النار تم التعرف على المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاقه النار خلال الشجار، وبدلالته تم مصادرة السلاح المستخدم في الواقعة وهو من نوع كلاشنكوف.

وأشارت المباحث إلى أنه تمت إحالة ملف القضية والمذكور والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول

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