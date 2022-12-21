"العمل الحكومي" تعقد اجتماعها الأسبوعي وتصدر عدة قرارات

غزة- الرأي

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الشهيد الأسير ناصر أبو حميد الذي ارتقى أمس في سجون الاحتلال، جراء سياسة الاهمال الطبي، وتعمد سلطات سجون الاحتلال عدم تقديم العلاج اللازم له أو الإفراج عنه، رغم خطورة وتردي وضعه الصحي، مؤكدة أن الجريمة دليل إدانة جديد يضاف إلى سجل جرائم المحتل بحق شعبنا، داعية المجتمع الدولي ومنظماته المعنية الوقوف عند مسئولياتها تجاه هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي، أن اللجنة توقفت أمام اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى فيما يسمى عيد الحانوكاه، وتصريحات المتطرف بن غفير حول تنفيذ سياساته التهويدية، وإعلان بلدية القدس الاحتلالية زيادة المبالغ المخصصة لتهويد المدينة المقدسة بنسبة 20%، الأمر الذي يوضح أن حكومة الاحتلال المتطرفة الحالية بدأت فعلا في تنفيذ مخططات وتهديدات قادة اليمين المتطرف؛ ما ينذر بخطر داهم يحيط بشعبنا وأرضنا ومقدساتنا، يتطلب وقوف الجميع عند مسئولياته والتوحد في مواجهة هذا الصلف والعنجهية.

وهنأت اللجنة المعلمين الفلسطينيين بمناسبة يوم المعلم، وأشادت بالدور المهم والبارز الذي يؤديه معلمونا، مؤكدة دعمها الكامل لكل ما يلزم لتطوير العملية التعليمية، وبذلها ما تستطيع لتحقيق ذلك.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، واعتمدت محاضر لجنتي: الشئون الإدارية والبنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

‏تحديد 10 مشاريع تطويرية كأولويات، بحيث يتم تنفيذها ضمن مبادرة تحسين الحالة المرورية.

‏إعفاء بنسبة 50% من رسوم الترخيص المتراكمة عن الأعوام السابقة، على آبار المياه التابعة للمنشآت الصناعية.

‏اعتماد نظام النقاط التراكمية للمخالفات المرورية، على أن يبدأ تطبيقه في 1 أبريل 2023م.

‏الموافقة على اتفاقية وزارة المالية مع نقابة المحامين، الخاصة بآلية احتساب الضريبة.

‏تكليف وزارة المالية بإجراء التسوية المطلوبة مع محطة غاز في حي الشجاعية، لنقلها من محيط منطقة المدارس بشرق غزة.

‏نقل الورشة الفنية لصيانة المركبات الحكومية للمحافظة الوسطى، تمهيدا لإقامة مدارس مكانها.

اعتماد الإجراءات المحدثة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة وفق القانون.

المصادقة على توصيات اللجنة الطبية المشتركة بشأن إجراءات إعادة عرض متقاعدي العجز الطبي السابقين الذين استحق عرضهم على القومسيون الطبي.

إقرار جدول تشكيلات وظائف وزارة الداخلية والأمن الوطني للعام 2023م.

صرف علاوة ‏المؤهل العلمي للموظفين العمومين.

‏توفيق أوضاع المولدات الكهربائية لدى الدوائر الحكومية.

‏اعتبار أيام: الأحد 25 ديسمبر 2022م، والأحد 1 يناير 2023م، والسبت 7 يناير 2023م، أيام عطلة رسمية لكافة الوزارات والدوائر الحكومية، بمناسبة أعياد الطوائف المسيحية.