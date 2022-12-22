وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
22 كانون أول / ديسمبر 2022 08:17
غزة- الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:
إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا
08:14شهيد و4 إصابات شاب برصاص الاحتلال في نابلس
09:23عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
09:04التعليم في شرق غزة تكرم مدير مدرسة شهداء الزيتون الثانوية للبنين ونائبه
09:01تعليم شرق غزة يعقد دورة تدريبية حول "القياس والتقويم"
08:58اللجنة الاقتصادية الحكومية تعقد اجتماعها بمتحف قصر الباشا
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015