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الطاقة و نقابة المهندسين يلتقيان لتفعيل التعاون المشترك

22 كانون أول / ديسمبر 2022 08:21

الطاقة و نقابة المهندسين يلتقيان لتفعيل التعاون المشترك
الطاقة و نقابة المهندسين يلتقيان لتفعيل التعاون المشترك

غزة- الرأي
استقبلت م. هالة الزبدة رئيسة سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، اليوم الثلاثاء، وفدا من نقابة المهندسين في إطار بحث وتعزيز التعاون المشترك.
حيث التقت م. الزبدة وفد النقابة الذي ضم كلا من: د. محمد عرفة نقيب المهندسين، م. عماد الحوراني، م. مصعب عبد المالك، وم. بهاء الكيلاني.
وأثنت م. الزبدة على الدور الفعال للنقابة وعملها الدؤوب لبحث سبل التطوير الممكن في كافة المجالات ومع مختلف المؤسسات المعنية بالعمل الهندسي بمختلف تخصصاته. مؤكدة على جهوزية سلطة الطاقة في تقديم كافة التسهيلات اللازمة بالخصوص.
من جهته، ناقش د. عرفة، خلال الزيارة إمكانية تفعيل وتعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين، وتبادل الخبرات من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وندوات تختص برفع الوعي والكفاءة لدى قطاع المهندسين ككل ومهندسي سلطة الطاقة على وجه الخصوص.

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