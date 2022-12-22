"هنية" يستنكر إعدام الاحتلال الشهيد الرياضي دراغمة

غزة- الرأي

استنكر عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق لاعب ونجم نادي ثقافي طولكرم الشهيد أحمد عاطف دراغمة، الذي ارتقى في الساعات الأولى لفجر اليوم الخميس إثر المواجهات مع الاحتلال في محيط قبر يوسف بنابلس.

واعتبر هنية أن هذه الجريمة النكراء هي إعدام متعمد واستهداف بالقتل لهداف نادي الثقافي الكرمي أحد أندية دوري المحترفين لكرة القدم بالمحافظات الشمالية.



وقال:" ندين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الإحتلال الإسرائيلي بحق اللاعب أحمد عاطف دراغمة في وقتٍ يحتفل فيه العالم بنجاح أكبر بطولة في كرة القدم ألا وهي كأس العالم، وكأنَّ الإحتلال يوجه رسالة تحدٍ في وجه المجتمع الدولي دون اعتبار لأية أعراف أو قوانين".

وأضاف:"إن هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سلسلة جرائم يرتكبها الإحتلال يومياً بحق الرياضة الفلسطينية وسياسة القتل المتعمد اتجاه الرياضيين الفلسطينيين واعتقالهم وتدمير الملاعب والبنية التحتية واستهداف الأندية والمنشات الرياضية".

وأكد أن إعدام اللاعب دراغمة يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " إلى جانب المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي للوقوف أمام مسؤولياتهم اللازمة لوقف عدوان الاحتلال المستمر تجاه الرياضيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن استمرار العدوان الذي يمارسه الإحتلال على الرياضة الفلسطينية هو فضيحة لكل من يدعي الإنسانية دون أن يحرك ساكناً ويمارس الكيل بمكيالين واستمرار هذه الجرائم لابدّ أن يدفع باتجاه خطوات جادة لمحاسبة الإحتلال ومحاكمته.

وطالب كل الجهات الرياضية الدولية بمحاكمة الإحتلال على جرائمه تجاه الرياضة الفلسطينية والرياضيين كون استمرار المجرم دون عقاب يعني إمعانه في عدوانه دون اعتبار.

