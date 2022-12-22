وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يعقد دورة تدريبية حول "القياس والتقويم" وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية الحكومية تعقد اجتماعها بمتحف قصر الباشا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من رام الله والقدس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة ينفذ المسابقة المنهجية لأوائل "الحادي عشر" وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يستنكر إعدام الاحتلال الشهيد الرياضي دراغمة وكالة الرأي الفلسطينية الطاقة و نقابة المهندسين يلتقيان لتفعيل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية شهيد و4 إصابات شاب برصاص الاحتلال في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئيا وباردة
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شمال غزة ينفذ المسابقة المنهجية لأوائل "الحادي عشر"

22 كانون أول / ديسمبر 2022 08:49

شمال غزة- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإشراف التربوي)، المسابقة المنهجية لأوائل الطلبة في الصف "الحادي عشر" في الفرعين العلمي، والعلوم الإنسانية.

وتفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد سميح أبو ندى، سير المسابقة التي عقدت على مدار يومين في قسم الإشراف التربوي، ومدرسة خليل الرحمن الثانوية للبنين.

وأعرب أ. صالحة عن إعجابه بفكرة المسابقة والتي تعمل على تعزيز المنافسة العلمية بين الطلبة ومدارسهم.

وأشاد مدير التعليم بجهود القائمين على هذه المسابقة، متمنياً التوفيق لجميع الطلبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟