تعليم شمال غزة ينفذ المسابقة المنهجية لأوائل "الحادي عشر"

شمال غزة- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإشراف التربوي)، المسابقة المنهجية لأوائل الطلبة في الصف "الحادي عشر" في الفرعين العلمي، والعلوم الإنسانية.

وتفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. محمد سميح أبو ندى، سير المسابقة التي عقدت على مدار يومين في قسم الإشراف التربوي، ومدرسة خليل الرحمن الثانوية للبنين.

وأعرب أ. صالحة عن إعجابه بفكرة المسابقة والتي تعمل على تعزيز المنافسة العلمية بين الطلبة ومدارسهم.

وأشاد مدير التعليم بجهود القائمين على هذه المسابقة، متمنياً التوفيق لجميع الطلبة.