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اللجنة الاقتصادية الحكومية تعقد اجتماعها بمتحف قصر الباشا

22 كانون أول / ديسمبر 2022 08:58

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية الحكومية برئاسة د/ عوني الباشا وكيل وزارة المالية وأعضائها م /سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات ود/ عبد الفتاح الزريعي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وم/ صلاح أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات وم/ إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل ود/ أيمن اليازوري وكيل وزارة الزراعة ود / محمد خلة وكيل وزارة السياحة والاثار   اجتماعهم في متحف قصر الباشا الحكومي لتعزيز دور المتحف الوطني في الحفاظ على الإرث التاريخي الفلسطيني للأجيال المتعاقبة واسناد القطاع السياحي الفلسطيني.

وشاهدت اللجنة الاقتصادية فيلم عن أبرز إنجازات وزارة للعام 2022 ودور السيادي في النهوض بالقطاع السياحي وتحفيز الاستثمار والاقتصاد المحلي الفلسطيني واسناد مشاريع الحفاظ على المواقع الاثرية التاريخية والتوعية المجتمعية المستدامة للتعريف بتاريخ فلسطين من مواقعها الاثرية ومقتنياتها

وقدمت إدارة المتحف للجنة الاقتصادية شرحاً عن المبني التاريخي وجولة تعريفية عن أروقة المتحف ومقتنياته وقيمتها التاريخية وتعريفا عن مشاريع التنقيب والكشف الأثري ونتائجها في الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني

و أبدت اللجنة الاقتصادية الحكومية اعجابهم بالتطور الكبير والنهوض بمشاريع الحفاظ التاريخي  الذي حدث في المواقع الاثرية ، وأكدوا على أهمية نشر الوعى بقيمة تلك الاثار وضرورة تنشيط الزيارات لتلك الأماكن وربطها في اذهان الجيل القادم لترسيخ الوجود الحضاري والإرث التاريخي للشعب الفلسطيني ،وتعزيز شغف  انتماء المواطن  بمقدرات وطنه  وتجذره بأرضة و قداسة وعراقة مجده التليد ، و دحض راوية الاحتلال الكاذبة التي تدعى ان أرض فلسطين بلا شعب وحضارة، فضلا على التأكيد  ان المقتنيات الأثرية  المكتشفة والمحفوظة  تعد كإرث تتوارثه  الأجيال المتعاقبة باعتباره ملك عام للشعب الفلسطيني.

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