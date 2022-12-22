تعليم شرق غزة يعقد دورة تدريبية حول "القياس والتقويم"

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة دورة تدريبية حول " القياس والتقويم " حيث تستهدف المشرفين التربويين.

وحضر الدورة التي تعقد بمركز التدريب التابع للمديرية د. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الاشراف التربوي، أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب، د. عائد النحال مسير قسم الإدارات التربوية إلى جانب المشرفين التربويين المشاركين فيها.

ورحب د. عامر بالحضور مشيداً بجهودهم في الميدان، مؤكداً على أهمية هذه الدورة في تطوير أداء المشرفين التربويين ورفع كفاياتهم المهنية مبينا أهمية القياس والتقويم في العملية التعليمية حيث يعتبر الأداة الضابطة والموجهة لعملية التدريس.

يشار أن الدورة مدتها " ٣٠ " ساعة تدريبية وستتناول العديد من الموضوعات وهي من تنفيذ عدد من المشرفين التربويين.