"قيادة الشرطة" تُخرج البرنامج التدريبي "مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد"

غزة- الرأي

خرجت قيادة الشرطة، الإثنين، البرنامج التدريبي "مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد"، الذي عقدته وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة بالتعاون مع مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان".

وحضر حفل التخريج كلٌ من مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح ومساعديه، ومدراء الإدارات والوحدات، والمحافظات بالشرطة، ومدير المكتب الإقليمي لائتلاف أمان أ. وائل بعلوشة.

وفي كلمة له، قال مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح: "نتظافر بجهودنا مع كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية؛ من أجل رفع كفاءة وأداء منتسبينا لتقديم أفضل خدمةٍ للمواطنين".

ولفت إلى أن الدورات التدريبية التخصصية تؤدي دورًا مهمًا في تطوير قدرات الكوادر الشرطية في أماكن تقديم الخدمة.

وأثنى اللواء صلاح بالدور الذي تقوم به مؤسسة ائتلاف أمان، وتواصلها المستمر مع جهاز الشرطة، وتقديمها للدورات والبرامج التدريبية التي من شأنها تعزيز عمل ضباط وأفراد الشرطة.

بدوره، أكد مدير المكتب الإقليمي لائتلاف أمان، أ. وائل بعلوشة أن العلاقة بين الشرطة والمواطن شهدت تطوراً كبيراً وملموساً على صعيد تحسين وتجويد الخدمة المقدمة لهم.

وأضاف أن الدورات والبرامج التي تعقدها "أمان" وغيرها من المؤسسات للكادر الشرطي أفضت إلى تحقيق نتائج عالية من كفاءة الأداء للضباط العاملين في المراكز والأقسام المتخصصة.

من جانبه، أوضح العميد أيوب أبو شعر مدير وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة أن هناك تعاوناً مشتركاً مع كافة المؤسسات والمراكز الحقوقية والقانونية في قطاع غزة، بهدف مد جسور التعاون وإرفاد العاملين بجهاز الشرطة بالعديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة.

ولفت العميد أبو شعر إلى أن مؤسسة ائتلاف أمان عقدت بالتعاون مع وحدة التخطيط والتطوير بالشرطة نحو "15" برنامجاً تدريبياً خلال العام الجاري، استفاد منها "220" ضابطاً من مختلف الإدارات والوحدات والمحافظات بجهاز الشرطة.

واختتم الحفل بتكريم مدير المكتب الإقليمي لائتلاف أمان، ومدراء الإدارات والوحدات والمحافظات وكافة الضباط المشاركين في البرامج التدريبية التي عقدت خلال العام الجاري.