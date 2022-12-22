العميد شحادة يستمع لاستفسار وتظلمات سائقين بغزة

استقبل مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة، صباح الخميس، عدداً من المواطنين والسائقين، للاستماع إلى تظلماتهم واستفساراتهم.

جاء ذلك، خلال يوم مفتوح نظمته الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في مقر شرطة مرور محافظة غزة؛ بهدف تعزيز التواصل المستمر وتقديم الخدمات والمساعدة للمواطنين لاسيما شريحة السائقين.

بدوره، أكد العميد شحادة أنه تم الاستماع لكافة تظلمات السائقين وشكاوى المواطنين خلال هذا اليوم المفتوح والعمل على حلها سواء كان من رد مظالم أو تخفيض مخالفات، مشيراً إلى أنه تم معالجة مئات المعاملات.

كما عبر السائقون عن شكرهم لشرطة المرور على هذه المبادرة التي تأتي في إطار التخفيف عنهم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

يشار أن إدارة المرور والنجدة في الشرطة تُنظم بشكل دوري لقاء أسبوعي في كل محافظة على حدة للاستماع للسائقين وشكاوى المواطنين