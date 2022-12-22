المالية تعقد اجتماعاً لمناقشة آليات التفتيش الجمركي بمعبر كرم أبو سالم

غزة- الرأي

عقد مدير جمارك معبر كرم أبو سالم أ.محمد قريق ورؤساء الأقسام اجتماعاً مع قسم التفتيش لمناقشة تطوير العمل.

وقال قريق إن الاجتماع تناول ترتيب آليات التفتيش الجمركي، وتعزيز التواصل مع الوزارات والأجهزة العاملة بالمعبر.

وأشاد قريق بجهود موظفي التفتيش الجمركي وسرعة اتمامهم الإجراءات الجمركية للبضائع الورادة عبر المعبر، داعياً لبذل المزيد من الجهود وتقديم الاقتراحات التي تساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمكلفين والتجار.

وناقش المجتمعون العديد من الملفات التي تخص عمل قسم التفتيش الجمركي، وآليات تفتيش الشاحنات والبضائع، إضافة لعملية توثيق المهام.