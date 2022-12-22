أوقاف رفح تكرّم كوكبة من حفظة كتاب الله وأجزاء منه شرق المحافظة

غزة- الرأي

كرّم قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف رفح كوكبةً من حفَظة كتاب الله وأجزاء منه بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة، وذلك خلال حفل نظّمته في مسجد ابن تيمية شرق المحافظة، بمشاركة شخصيات اعتباريّة وذوي المحتفى بهم.

بدوره أكّد رئيس القسم د. على المنشاوي أنّ وزارة الأوقاف تميزت بأدائها في الارتقاء بملف القرآن الكريم، ومضاعفة أعداد الحفَظة، واستقطاب آخرين، منوهًا أنّ المسيرة القرآنيّة ستبقى ممتدة جيلًا بعد جيل؛ ليكون القرآن منهجًا ومسلكًا في حياتنا.

مشيدًا بجهود المحفّظين والمشرفين والمدرّسين المبذولة في تربية أبنائنا على حب كتاب الله وحفظه والتمسك به.