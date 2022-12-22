كلية الدعوة بالأوقاف تناقش إعادة صياغة النظام الأكاديميّ وتطويره

غزة- الرأي

عقدت كلية الدعوة الإسلاميّة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة ورشة عمل بعنوان (إعادة صياغة النظام الأكاديميّ وتطويره)؛ بهدف تطوير النظام الأكاديميّ في الكلية.

وتناولت الورشة مناقشة أهم مواد النظام الأكاديميّ وبنوده، والعمل على تطوير البنود، والخروج بمواد تحقّق أهداف الكلية، من خلال إثراء المداخلات والمناقشات، وتسليط الضوء على أبرز الجوانب التي تشكّل منطلقًا لإعادة صياغة النظام الأكاديميّ.

بدوره أوضح النائب الأكاديمي د. أحمد أبو ثريا أنّ الورشة تساهم في مناقشة جميع الآراء والمقترحات المقدمة؛ للوصول إلى آلية تطوير النظام التعليميّ والأكاديميّ الذي يخدم جميع شرائح الكلية، مبينًا أنّ الكلية تتبني جميع التصورات التي تعزز مكانتها ورسالتها.

من جانبهم أكّد المشاركون على ضرورة عقد مزيد من اللجان التخصصية؛ لمناقشة الأبعاد الخاصة بمواد النظام الأكاديميّ، وأشادوا بالدور الرّياديّ للكلية وتفاعلها للخروج بتوصيات مهمة لتطوير النظام الأكاديميّ.

وحضر الورشة عميد كلية الدعوة الإسلاميّة د. عبد الله يوسف أبو عليان، ود. أحمد أبو ثريا النائب الأكاديميّ، ود. عادل الهور النائب الإداريّ، ومجالس الكلية، ورؤساء الأقسام الأكاديميّة في كلية الدعوة الإسلاميّة.