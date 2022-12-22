الدعليس يشيد بالخدمات الصحية بمشفى شهداء الأقصى

الوسطى - الرأي

أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، بتطور منظومة الخدمة الصحية في مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمستشفى صباح اليوم الخميس، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش ، والوكيل المساعد د.عبد اللطيف الحاج، ومجلس إدارة المستشفى برئاسة مدير عام المستشفى د. إياد أبو زاهر.

وعبر الدعليس، عن فخره واعتزازه بالمستوى المميز لمختلف التخصصات ومرافق تقديم الخدمة والتجهيزات الطبية بالمستشفى.

وقال: "إن المستشفى استطاع بجهود كوادره أن يكون نموذجا في توظيف الطاقات المجتمعية وتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد نحو تحقيق الأهداف التطويرية والتي تعبر عن الرؤية الطموحة التي تتبناها إدارة المستشفى، ومن خلفها وزارة الصحة والتي تعمل في كل الاتجاهات وفي كافة العناوين نحو تعزيز الرعاية الطبية المقدمة لأهلنا على امتداد قطاع غزة".

بدوره، ثمن أبو الريش هذه الزيارة والتي تأتي في سياق الدعم الحكومي لوزارة الصحة ومختلف عناوين الخدمة .

وتحدث عن مجمل تطورات العمل بالمستشفى، وما تبذله الوزارة في إطار تعزيز مستويات الخدمة .

من جانبه، قدم مدير عام المستشفى أبو زاهر شرحا حول الخدمات المستحدثة في المستشفى، وأبرز المشاريع التطويرية لمختلف الأقسام والتي تهدف لتعزيز بيئة تقديم الخدمة، وبرامج تدريب الكوادر خاصة البورد الفلسطيني، ورؤية المستشفى المستقبلية في التوسع الخدماتي والهندسي.