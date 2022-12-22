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وزارة الأسرى: الاحتلال يحرم الأسير المريض يوسف مقداد من زيارة ذويه

22 كانون أول / ديسمبر 2022 12:41

وزارة الأسرى: الاحتلال يحرم الأسير المريض يوسف مقداد من زيارة ذويه
وزارة الأسرى: الاحتلال يحرم الأسير المريض يوسف مقداد من زيارة ذويه

غزة- الرأي
قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال تمنع الأسير المريض يوسف مقداد "سكان غزة" من زيارة ذويه بحجة وجوده في عيادة سجن الرملة، حيث كانت الزيارة مقررة يوم الثلاثاء الماضي.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بوالدة الأسير مقداد صباح اليوم الخميس، للاطمئنان على حالة الأسير الصحية داخل مستشفى سجن الرملة، حيث أكدت أن الاحتلال أبلغ العائلة بمنعهم من التوجه لزيارة ابنهم الأسير، مشيرتأ بأنه يتعمد التنغيص على أهالي الأسرى، بحرمانهم من زيارة أبنائهم.

وأوضحت الوزارة، أن الأسير مقداد أجرى عمليتي قسطرة قلب مطلع الشهر الجاري، ولازال بحاجة لإجراء عمليتين إضافيتين بسب وجود شريانين مغلقين حتى الآن، ومنذ أن نقل إلى عيادة سجن الرملة بعد إجراءه للعمليتين لم يزره أي طبيب ولم يُجري أي فحوصات إضافية للوقوف على حالته الصحية.

يشار أن مقداد معتقل منذ تاريخ 14/11/2002 ، ومحكوم عليه بالسجن الفعلي لمدة "21"عاما ،  تعرض في بداية اعتقاله لتعذيب  جسدي ونفسي قاسي ، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء .
 

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