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تعليم خان يونس يحقق خمس مراكز في مسابقة الرسم لحقوق الإنسان

22 كانون أول / ديسمبر 2022 12:48

تعليم خان يونس يحقق خمس مراكز في مسابقة الرسم لحقوق الإنسان
تعليم خان يونس يحقق خمس مراكز في مسابقة الرسم لحقوق الإنسان

خان يونس- الرأي

حقق خمس طلاب من مدارس مديرية التربية والتعليم في خان يونس مراكز متقدمة في مسابقة الرسم لحقوق الإنشان والتي تنفذها وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وهنأ أ. محمد حمدان مدير التربية والتعليم في خان يونس الطلبة الفائزين وهم: يامن أحمد الأغا من مدرسة عيد الأغا الأساسية للبنين، والطالبة تيسيرة محمد العقاد من مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، والطالبة أمل عوض المغربي من مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات، والطالبة لينا عدلي العصار من مدرسة طبريا الثانوية للبنات، والطالب محمد يوسف أبو الريش من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين.

وأشاد حمدان بجهود قسم الأنشطة الطلابية بالمديرية ومتابعته لمواهب الطلبة وتنميتها وصقلها، متمنياً للطلبة مزيداً من التميز.

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