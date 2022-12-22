"الخارجية" و"هيئة المعابر" تفتتحان مبنى كبار الزوار بمنفذ بيت حانون

غزة - الرأي

افتتحت وزارة الخارجية والهيئة للمعابر والحدود، اليوم الخميس، مبنى كبار الزوار في منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال مدير عام وزارة الخارجية المستشار محمود المدهون، إن المبنى يشكل رسالة حب ومحبة لكل ضيوف فلسطين الذين يأتون إلى قطاع غزة من أجل رفع الحصار الظالم عن القطاع.

وأعرب المدهون خلال حديثه لوكالة "الرأي" عن شكره لكل من ساهم في تحويل فكرة إنشاء المبنى إلى واقع الذي جاء بتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

بدوره، ذكر مساعد مدير هيئة المعابر والحدود العميد إياد سلمان لـ "الرأي" أن افتتاح صالة الوفود تم تنسيق متكامل مع وزارة الخارجية لما لها من أهمية في استقبال الوفود القادمة إلى قطاع غزة.

من جهته، أوضح مدير برامج مؤسسة أحباء غزة ماليزيا علاء منصور لـ "الرأي" أن المؤسسة افتتحت مؤخرا عددا من المشاريع التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن افتتاح مشروع صالة الوفود يساهم بشكل كبير في إيصال رسالة الشعب الفلسطيني للعالم من خلال استقبال الوفود الدبلوماسية.