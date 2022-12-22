صيدلية المستشفى الأوروبي تقدم 3 آلاف وصفة لقسم الطوارئ خلال نوفمبر الماضي

غزة- الرأي

أكد مدير دائرة الصيدلة د. هاني صبيح، أن دائرته صرفت 3 آلاف وصفة لتذاكر قسم الطوارئ "كبار" أي بزيادة نسبتها 40% عن شهر أكتوبر الذي كان عدد الوصفات التي صرفت فيه لقسم الطوارئ 2132 وصفة.

وأوضح د. صبيح أن زيادة عدد الوصفات المصروفة يرجع إلى ارتفاع عدد الحالات التي ترددت على أقسام الطوارئ بسبب انتشار الفيروسات الموسمية وغير الموسمية.

ونوه الى أن التقرير الشهري الذي يعده رئيس قسم خدمات المرضى أ. رائد عبد الرازق يظهر أنه تم صرف ما يزيد عن 845 وصفة طبية خلال شهر نوفمبر الماضي، تشمل وصفات طبية للموظفين وللمرضى الخارجيين.

وأضاف:" وفقاً للتقرير فإن الصيدلية الداخلية صرفت 4872 كرت مريض Cardex بنظام الجرعة الواحدة، إضافة الى صرف 705 وصفة أدوية مخدرة للمرضى المنومين."

وأشار د. صبيح الى المجهود الكبير الذي يقوم به موظفو صيدلية الصرف الخارجي، حيث تم صرف 1469 وصفة لمرضى العيادات الخارجية وللموظفين العاديين، مؤكدا على ترشيد استهلاك الأدوية.

ولفت الى أن الدائرة تهتم عادة بالجانب العلمي والتطويري، وتعقد اللجنة العلمي بالدائرة محاضرة أسبوعيا حيث تم تخصيص يوم الأحد من كل أسبوع لهذا الغرض وتتناول الأمراض الشائعة وطرق علاجها إلى جانب المشاركة في الأيام العلمية التي تعقد في المستشفى.

ونوه إلى أن دائرة الصيدلة تولي اهتمام كبير بتدريب الصيادلة الخريجين، حيث تم تدريب ستة متدربين عبر دائرة تنمية القوى البشرية من خلال برنامج تدريبي مخصص، يتم من خلاله تدريبهم في جميع أقسام الدائرة المختلفة على النواحي العملية والإجراءات الصيدلانية السليمة المتبعة.