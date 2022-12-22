"التوجيه السياسي" يختتم برنامج النخبة العاشر للرتب السامية

غزة- الرأي

اختتمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الخميس، بالتعاون مع جامعة الأمة للتعليم المفتوح، برنامج النخبة "العاشر".

وشارك في البرنامج 553 ضابطاً من أصحاب الرتب السامية في وزارة الداخلية والأمن الوطني تلقوا خلاله 72 ساعة تدريبية.

وحضر حفل اختتام البرنامج اللواء ناصر مصلح وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وأ. سامي نوفل وكيل مساعد وزير الداخلية والأمن الوطني، واللواء د. ياسر أبو وطفة مدير عام قوى الأمن الداخلي، واللواء أبو عبيدة الجراح قائد قوات الأمن الوطني، واللواء د. محمد الجريسي رئيس التوجيه السياسي، ود. نصر الدين مدوخ رئيس جامعة الأمة، ولفيف من قادة الأجهزة الأمنية.

وفي كلمة له، أكد اللواء مصلح أن تخريج النخبة يتزامن مع ذكرى العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 "الفرقان" التي سطر فيها أبناء الشعب الفلسطيني ومنتسبو الداخلية أورع حالات التضحية وعلى رأسهم "وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام، والفريق توفيق جبر مدير عام الشرطة، والعميد إسماعيل الجعبري".

وأشاد اللواء مصلح بدور هيئة التوجيه السياسي وجهودها في عقد مثل هذه البرامج التي من شأنها صقل شخصية رجل الأمن وفق عقيدة أمنية وطنية، شاكرًا الهيئة وجامعة الأمة للتعليم المفتوح، والأجهزة الأمنية المشاركة في البرنامج على ما قدموه لإنجاح هذا البرنامج المميز.

ووصف وكيل وزارة الداخلية برنامج النخبة بـ "المهم" و "المميز"، مضيفًا "يأتي في إطار حرص الوزارة للارتقاء بالكادر، من الناحية الفكرية والقيادية والسياسية والأمنية".

من جهته، أكد اللواء د. الجريسي أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى كوادر وضباط وزارة الداخلية في كافة الجوانب السياسية، والأمنية، والقيادية.

وأضاف اللواء الجريسي "يسعى البرنامج إلى بناء رجل الأمن الفلسطيني بناءً سليماً يقوم على ترسيخ العقيدة السليمة والأخلاق العالية والقيم الرفيعة، والتعامل الحسن مع جميع شرائح المجتمع".

وأشار رئيس التوجيه السياسي إلى أن البرنامج يتكون من ثلاثة محاور "الأمني، القيادي، الفكري" بهدف تأهيل نخب سياسية وأمنية وفكرية قادرة على القيام بأعباء الإدارة والقيادة بوزارة الداخلية والأمن الوطني.

ونوه اللواء الجريسي إلى أن التوجيه السياسي أطلق اسم القدس على هذا الفوج إيمانا منا بهذا الثابت العظيم وكي نؤكد دوما بأن القدس والمسجد الأقصى حاضرة في قلوبنا وأذهاننا ومهما كانت المخاطر والمؤامرات من العدو الصهيوني".

وتابع حديثه قائلاً: "حرصت الهيئة على تطوير كافة برامجها وعلى رأسها برنامج النخبة، الذي يخضع بالتعاون مع مكونات الوزارة لتطوير دائم وحثيث كي يلبي حاجات وتطلعات التي ترنو إليها قيادة الوزارة من خلال هذا البرنامج الحتمي".

من جانيه قدم د. نصر مدوخ التهنئة للخريجين، معبراً عن افتخار الجامعة بشراكتها مع وزارة الداخلية والأمن الوطني ومكوناتها، مشيرًا إلى أن رسالة جامعته هي بناء علاقة وطيدة مع كافة مؤسسات المجتمع والوزارات.

وثمَّن دور وزارة الداخلية بمفاصلها المختلفة في الحفاظ على الجبهة الداخلية من عبث العابثين.

يشار إلى أن هذا البرنامج هو "العاشر" الذي تعقده الهيئة على مدار السنوات التسع الماضية بالتعاون مع جامعة الأمة للتعليم المفتوح.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة الخريجين.