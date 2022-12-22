"المواصلات" توضّح لـ "الرأي" تفاصيل نظام النقاط التراكمية للمخالفات المرورية

غزة - الرأي - بسام العطار

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة، عن تفاصيل العمل بنظام النقاط التراكمية للمخالفات المرورية بدءا من شهر أبريل لعام 2023.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنيس عرفات خلال حديثه لوكالة "الرأي" إن نظام النقاط على المخالفات المرورية سيعتمد على تسجيل نقطة أو أكثر على سائق المركبة عند حصوله على كل مخالفة، إضافة الى استمرار دفع غرامه مالية حسب طبيعة كل مخالفة

وأضاف عرفات أنه وبناءً على السجل التراكمي للمخالفات المرورية للسائق، يتم التعامل معه، واتخاذ إجراءات من عدمها من قبل شرطة المرور، ووزارة النقل والمواصلات.

وأكد عرفات أن الآلية الجديدة تعتبر رادعة لمرتكبي المخالفات المرورية، للحد من الحوادث المرورية التي تقع عل الطرق، والناتجة لعدم الالتزام بقواعد وآداب المرور.

وحول كيفية مُساهمة نظام النقاط في تقليل الحوادث المرورية، أفاد بأن نظام النقاط سيزيد من شعور السائق بالمسؤولية من خلال القناعة التي ستترسخ لديه باعتماد اسلوب قيادة أكثر أماناً لا سيما وأن رخصة السياقة ليست حق مطلق بل يُمكن فقدانها نتيجة للمخالفات المرورية

وبشأن الإجراءات التي يمكن لسلطة الترخيص اتخاذها بحق قائد المركبة الذي يسجل ضده ما يزيد على خمسة وعشرون نقطه فأكثر، أوضح عرفات أن الإجراءات هي كالتالي:

1- صاحب رخصة القيادة الذي سيتم تسجيل نقاط عليه من 26-30 نقطة خلال سنتين، يجب على السائق اجتياز دورة قيادة مانعة بنجاح من تاريخ تحرير أول مخالفة.

2- صاحب رخصة القيادة الذي سيتم تسجيل نقاط عليه من 31-35، يلزم من قبل سلطة الترخيص بحضور دورة مانعة لسياقه وعليه النجاح في الامتحان النهائي لها وتسحب رخصة القيادة لمدة شهر.

3- صاحب رخصة القيادة الذي سجلت ضده خلال مدة السنتين من تاريخ تحرير أول مخالفة 36 نقطه ولغاية 40 نقطة يلزم من قبل سلطة الترخيص بحضور دورة مانعة لسياقه وعليه النجاح في الامتحان النهائي لها وتسحب رخصة القيادة لمدة شهرين

4- صاحب رخصة القيادة الذي سجلت ضده خلال مدة السنتين من تاريخ تحرير أول مخالفة 41 نقطه ولغاية 45 نقطة يلزم من قبل سلطة الترخيص بحضور دورة مانعة لسياقه وعليه النجاح في الامتحان النهائي لها وتسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر.

5-أما السائق الذي يحصل على 45 فأكثر، من الممكن سحب رخصة القيادة نهائياً أو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو إجراء فحص لياقة طبي، وحضور دورة سياقة مانعة، وفحص قيادة نظري، أو فحص قيادة عملي.