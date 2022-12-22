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تعليم شمال غزة يختتم دورة في الإنتاج الإعلامي لمنسقي الإعلام المدرسي

22 كانون أول / ديسمبر 2022 02:16

تعليم شمال غزة يختتم دورة في مهارات الإنتاج الإعلامي لمنسقي الإعلام المدرسي
تعليم شمال غزة يختتم دورة في مهارات الإنتاج الإعلامي لمنسقي الإعلام المدرسي

غزة- الرأي
اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، (قسم العلاقات العامة والإعلام)، دورة في مهارات الإنتاج الإعلامي لمنسقي الإعلام المدرسي، تضمنت التعرف على مفهوم التربية الإعلامية، وأساسيات كتابة الخبر الصحفي، وفن التصوير ومهارات المونتاج.

وحضر اختتام الدورة، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم العالي أ. مدحت الزطمة، ورئيس قسم التدريب د. رنان الأشقر، ومدربي الدورة أ. توفيق السيد سليم، وأ. عطية الحاج أحمد.

وفي كلمة له، أكد أ. شهاب على أهمية هذه الدورة للارتقاء بقدرات منسقي الإعلام المدرسي، وتطوير أدائهم الإعلامي؛ لتعزيز رسالة المدرسة من خلال تسليط الضوء على أنشطتها وفعالياتها وإنجازاتها المختلفة.

ونوّه أ. شهاب إلى أن الإعلام بات يمثل الصورة الحضارية للمجتمعات، وعليه لا بد للعاملين في المجال الإعلامي والتربوي من امتلاك ناصيته وفنونه وأدواته المختلفة؛ بما يعزز من قوة الرسالة الإعلامية وتأثيرها، وتحقيق الغاية منها.

من ناحيته، توجه أ. الزطمة بالشكر الجزيل للقائمين على هذه الدورة والمشاركين فيها، مؤكداً على أهمية الرسالة الإعلامية في خدمة المسيرة التعليمية.

ولفت أ. الزطمة إلى ضرورة مراعاة بعض المعايير المهنية والتربوية عند نشر الأخبار والصور على المنصات الاجتماعية الخاصة بالمدرسة، بما يعكس الصورة المشرقة للمؤسسة التعليمية.

يشار هنا إلى أن هذه الدورة تمت بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة والتدريب بوزارة التربية والتعليم العالي، واستهدفت (73) من منسقي ومنسقات الإعلام بمدارس المديرية، وهي بواقع (15) ساعة تدريبية.

تعليم شمال غزة يختتم دورة في مهارات الإنتاج الإعلامي لمنسقي الإعلام المدرسي 321657003_529191642508770_2797808697738647359_n 321602368_1193683427911092_3779231381563943898_n
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