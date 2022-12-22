التعليم تعقد الاجتماع المركزي لأولياء الأمور على مستوى غزة

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للأنشطة الطلابية ووحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي الاجتماع المركزي لأولياء الأمور على مستوى محافظات غزة.

وشارك في اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بغزة مُسيّر الإدارة العامة للأنشطة الطلابية أ. عبد الغني الشيخ، ومدير دائرة القيادات الطلابية أ.فطين البنا، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام أ. مدحت الزطمة، ونائب رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور د. محمد سالم.

ورحّب الشيخ بالحضور، مشيداً بدور المجلس المركزي، وجميع المجالس في المديريات المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة يُسعدها هذه الشراكة لما فيه من خدمة لطلبتنا والعملية التعليمية.

بدوره تحدث البنا بشكل مفصل عن مجالات الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع لتحقيق أهداف التربية والتعليم، ومن هذه المجالات: متابعة الطلبة من الناحية العلمية، مدّ يد العون للمعلّمين، توجيه الطلبة نحو الالتزام بالأخلاق والقيم والسلوكيات الحميدة، تقديم المقترحات والأفكار، العمل على دعم ومساندة جميع برامج ومشاريع المدارس والمديريات والوزارة.

وتطرق مدير دائرة القيادات الطلابية إلى خطة الإدارة العامة للأنشطة الطلابية في مجال تفعيل أولياء الأمور.

من جانبه استعرض الزطمة أبرز إنجازات الوزارة خلال العام 2022، في الأبنية والإنشاءات المدرسية، الرقمنة والحاسوب، إنتاج الدروس المصورة، توظيف المعلمين الجدد، تقديم المنح الدراسية، التعليم المهني، زيادة التحصيل الدراسي، خدمة الجمهور، تطبيق برنامج غرس وتعزيز القيم وغيرها ذلك المنجزات.

وأشار مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام إلى أبرز التحديات والمعيقات التي تُواجه الوزارة ومنها قلة الأراضي المخصصة للأبنية المدرسية، وعدم توفر العديد من التجهيزات، داعياً أولياء الأمور إلى تفعيل الدور والتعاون مع الوزارة للتغلب على هذه المعيقات.

بدوره قدّم سالم الشكر والتقدير لوزارة التعليم على إنجازاتها المتنوعة وتنظيم هذا اللقاء المجتمعي الراقي والاهتمام بمجالس أولياء الأمور، ولفت إلى أنهم يحرصون دوماً على العملية التعليمية ومساندتها وتطويرها لأن الهدف هو خدمة طلبتنا، وخدمة الوطن ومستقبله.

وشهد اللقاء نقاشاً موسعاً حول العديد من القضايا ذات العلاقة والشراكة بين أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم العالي.