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الاحتلال يفرج عن مقدسي بعد اعتقال دام أكثر من 8 أعوام

22 كانون أول / ديسمبر 2022 06:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير المقدسي مجد ماهر رشدي كركي (29 عاما) من بلدة الطور بالقدس المحتلة، بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثمانية اعوام وشهرين.

وذكرت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أن مجد اعتقل بتاريخ 25/10/2014 وتعرض حينها لتحقيق مطول لدى جهاز المخابرات الإسرائيلية في مركز المسكوبية غربي القدس المحتلة.

وأدانت محكمة الاحتلال الأسير مجد الكركي بالمشاركة في عدة نشاطات داخل المسجد الأقصى المبارك، واصدرت بحقه حكما جائرا بالسجن لمدة ثماني سنوات، ومؤخرا تم زيادة الحكم لشهرين إضافيين.

وأضافت اللجنة أن مجد تعرض للعقاب عدة مرات على يد ادارة سجون الاحتلال، بسبب مشاركته لإخوانه الاسرى في الفعاليات النضالية وتصديه للسياسات الظالمة داخل قلاع الاسر.

ولفتت إلى أن مجد واصل تحصيله العلمي وتمكن من الحصول على شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، اضافة لمجموعة من الدورات والمساقات، وبرز في كتابة الشعر وتأليف الأناشيد.

وأشارت إلى أن الأسير مجد تنقل في عدة سجون، وتحرر اليوم من سجن النقب الصحراوي.

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