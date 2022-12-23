الأولمبي يخوض مباراة ودية جديدة .. غداً

يتطلع المنتخب الأردني الأولمبي لتجديد الفوز على ضيفه الفلسطيني في لقاء ودي يجمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، في إطار تحضيراتهما للاستحقاقات المقبلة.

وكان المنتخب الأردني قد فاز في اللقاء الأول بهدف وحيد حمل توقيع نجمه عارف الحاج في الدقيقة 17.

وتميل الأفضلية نسبيا لصالح منتخب الأردن، الذي يضم كوكبة من اللاعبين المميزين ومن شاركوا في استحقاقات الموسم الماضي.

ويسعى عبدالله أبو زمع المدير الفني لمنتخب الأردن إلى الاستفادة من لقاء الغد، من خلال تجربة أكبر عدد من اللاعبين بهدف معاينة قدراتهم واختبار مدى قدراتهم على تطبيق المراد منهم داخل الملعب.

بدوره فإن منتخب فلسطين يمني النفس بتسديد الحساب من خلال تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة ايجابية تعزز من معنوياته في المرحلة المقبلة.

ويأتي تجمع المنتخبين الأردني والفلسطيني في إطار التحضيرات للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.