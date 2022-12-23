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أتلتيكو مدريد يتأهل لدور الـ 32 بكأس ملك إسبانيا بثلاثية ضد ارينتيرو

23 كانون أول / ديسمبر 2022 07:37

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تأهل أتلتيكو مدريد، لدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على مضيفه فريق ارينتيرو من الدرجة الرابعة، بنتيجة 3 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني من كأس ملك إسبانيا للموسم الحالى 2022 - 2023. 

افتتح فريق ارينتيرو، التهديف فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء عن طريق ماركيتوس، وتعادل أتلتيكو مدريد سريعا عن طريق البلجيكي كاراسكو فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء. 

وفى الشوط الثاني سجل بابلو باريوس، هدف الروخى بلانكوس الثاني في الدقيقة 76 من زمن المباراة، وأختتم كاراسكو ثلاثية أتلتيكو مدريد في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.  

وكان فريق أتلتيكو مدريد قد ودع منافسات كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي 2021-2022، بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد 0-2 في دور الـ 16.

واستعاد فريق أتلتيكو مدريد عدد كبير من لاعبيه بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2022، وعلى رأسهم ثلاثي الماتدور الإسباني ألفارو موراتا وماركوس يورنيتي وكوكي، والثنائي البلجيكي يانيك كاراسكو أكسيل فيتسيل، والأوروجواياني خوسيه ماريا خيمينز، والبرتغالي جواو فيليكس، والكرواتي جربيتش.

فيما حصل الثلاثي الأرجنتين أبطال كأس العالم 2022، أنخيل كوريا ودي بول ومولينا على راحة سلبية بعد خوض المباراة النهائية يوم الأحد الماضي، ونفس الأمر فيما يخص النجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

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