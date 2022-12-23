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كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد القادم

23 كانون أول / ديسمبر 2022 10:56

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد (25 ديسمبر).

ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف إلى التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

 

 

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