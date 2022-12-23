كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد القادم

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد (25 ديسمبر).
ودعت الهيئة الواردة أسمائهم في الكشف إلى التواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
عاجل |
23 كانون أول / ديسمبر 2022 10:56
11:47الزراعة تناقش الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣
11:43اليازوري يشدد على أهمية التبادل العلمي لتعزيز المعرفة وتعميق الخبرات
11:39فوز الطالب محمد عطا الله بمسابقة "الطالب المُبرمج على مستوى فلسطين"
11:35تعليم الشمال يفتتح "مصلّى" مدرسة عوني الحرتاني الأساسية للبنين
11:013 إصابات إثر 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية