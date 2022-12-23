تعليم الشمال يفتتح "مصلّى" مدرسة عوني الحرتاني الأساسية للبنين

غزة-الراي

افتتح مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. جواد صالحة مصلى مدرسة عوني الحرتاني الأساسية للبنين، والذي أقيم بتبرع كريم من المجتمع المحلي.



وحضر الافتتاح إلى جانب أ. صالحة، كل من مشرف التربية الإسلامية أ. إبراهيم أبو شمالة، ومدير المدرسة أ. وليد عبد القادر، ومن قسم العلاقات العامة م. محمد الشوا، والأسير المحرر كمال شعبلو، والشيخ همام شريم وشخصيات من المجتمع المحلي وطاقم التدريس في المدرسة.



ورحب أ. عبد القادر بالحضور ووجه رسالة شكر للمديرية ولكل من ساهم في دعم وافتتاح مصلى للمدرسة، خاصاّ بالذكر الأخوين الفاضلين فواز ناصر ومحمد صبحي فلفل، اللذين كان لهما سهم كبير في هذا الإنجاز.



من ناحيته، أكد أ. صالحة أن افتتاح وبناء المصليات المدرسية يهدف لتعزيز القيم الإسلامية النبيلة والسامية في نفوس أبنائنا الطلبة، وتنشئة جيل يحمل في قلبه قيم المحبة والأخوة والإيثار وحب الوطن.



ووجه أ. صالحة، رسالة شكر لكل من ساهم في استكمال إنشاء المصلى، سيّما المجتمع المحلي الذي يعتبر شريكا استراتيجياً في دعم المنظومة التعليمية.

