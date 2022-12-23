فوز الطالب محمد عطا الله بمسابقة "الطالب المُبرمج على مستوى فلسطين"

غزة-الرأي

باحتفالية مهيبة انتهت اليوم فعاليات مسابقة الطالب المبرمج الوطنيّة التي نُفذت بشكل تزامني في شقي الوطن لتعزيز الطلبة الموهوبين في مجال البرمجة وبدعم من جامعة فلسطين التقنيّة خضوري.



وقد فاز بالمركز الأول على مستوى الوطن الطالب محمد عطا الله من مدرسة عرفات للموهوبين بمديرية غرب غزة، وتم تتويجه في نهاية المُسابقة التي استمرت نحو 4 ساعات مُتواصلة في الكلية الجامعيّة للعلوم التطبيقية بغزة.



وفي الإعلان عن نتائج المُسابقة بارك د. أيوب عليان الوكيل المساعد للشئون التعليمية بوزارة التربية والتعليم بالضفة الغربيّة للطالب محمد عطا الله فوزه وتميّزه على مُستوى الوطن، مُشيراً إلى أن هذه المُسابقة أكدت على لُحمة شقي الوطن، وأنَّها تصب في خدمة أبنائنا الطلبة وتحفيزهم للإبداع والتميّز.



من جانبهِ أشار م. مازن الخطيب مدير عام التقنيات التربويّة أنَّ هذه المُسابقة تأتي بتنسيق كاملٍ مع وزارة التربية والتعليم في الجانب الآخر من الوطن، وتهدف إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في مجال البرمجة، وتطوير مهاراتهم، من خلال خضوعهم لبرنامج تدريبي يُساعدهم في اجتياز التحديات للمشاركة في مثل هذه المسابقات، والمُنافسة محلياً ودولياً.



وبيَّن د. أكرم فروانة مدير دائرة التعليم الإلكترونيّ أنَّ هذه المُسابقة مرت بعدة مراحل تمثلت في اختيار الطلبة بعد اجتيازهم اختباراً IQ للذكاء واختباراً للبرمجة، ثم تدريبهم بشكل مُكثف على المهارات البرمجيّة على مُستوى كل مديرية، ليُنفذ اختبار برمجيّ لاختيار أفضل 3 طلبة من كل مديرية، ليُشارك اليوم في هذا التحدي نحو 21 طالبٍ وطالبة من قطاع غزة في هذه المُسابقة بصورتها النهائية.



وفي كلمة ألقاها المشرف التربويّ أ. أيمن العكلوك في حفل التكريم أكدَّ على أهمية تنفيذ مثل هذه المُسابقات لما لها من دور في صقل المواهب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وأن هناك سعادة كبيرة وفخر بأن يكون هذا العمل مشترك بين جانبي الوطن.



كما وشكر الخطيب كلاً من معالي وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني وعطوفة وكيل الوزارة د. زياد ثابت على رعاية الطلبة الموهوبين، وكذلك جامعة فلسطين التقنيّة خضوري، وكذلك الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة على احتضانها نسخة هذه المسابقة في غزة، وعلى كرم استقبالهم وخدماتهم النوعيّة لإنجاحها، كما شكر جميع مشرفي التكنولوجيا ورؤوساء أقسام التقنيات بالمديريات، والمُدربين على ما قدَّموه لإنجاح هذه المسابقة، ووصول الطلبة إلى المرحلة النهائيّة، مُثنياً على دور دائرة التعليم الإلكترونيّ في إنجاح هذه المُسابقة والإشراف على تنفيذ فعاليتها المُختلفة.



جدير بالذكر أنَّ النسخة الرابعة والحالية من هذه المُسابقة تنفذ لأول مرة بين شقي الوطن، وأنَّ الجوائز الممنوحة مُقدمة من جامعة فلسطين التقنيّة خضوري تتمثل في منح دراسيّة للطلبة الفائزين بالمراكز الأولى، بالإضافة إلى العديد من الجوائز العينية لهم.



كما تضمن الاحتفال تكريم الفائزين العشرة الأوائل على مُستوى قطاع غزة في هذه المُسابقة النوعيّة، ومنحهم شهادات تكريم وأوسمة تقديريّة لما قدموه من جهد كبير للتنافس والفوز في المسابقة.

