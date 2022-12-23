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الزراعة تناقش الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٣

23 كانون أول / ديسمبر 2022 11:47

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غزة-الرأي
ناقشت وزارة الزراعة الفلسطينية، خطتها التشغيلية للعام ٢٠٢٣، وذلك في الاجتماع الدوري لأعضاء المجلس الاستشاري للوزارة برئاسة الوكيل د.أيمن اليازوري.


وقدمت الإدارة العامة للتخطيط والسياسيات بالوزارة، شرحاً وافياً حول الأهداف الاستراتيجية والأولويات للتدخل في القطاعات الزراعية المختلفة، بما يراعي ذلك التكيف مع التغيرات المناخية، وبما يتواءم مع الموازنات التشغيلية والتمويل المتاح.


كما تناولت الخطة  كل من "استراتيجية الوزارة المعتمدة ٢٠٢٢-٢٠٢٦ واستراتيجية منظمة " الفاو" لمواجهة التغيرات المناخية للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٣١، فضلاً عن أهداف الأمم المتحدة الإغاثية".


وقدم الأعضاء المشاركون في الاجتماع، مداخلات مركزة في إطار تقييم الخطة وتطويرها، حيث تم الخروج بتوصيات هامة بالخصوص.


يذكر أن المجلس الاستشاري، يقوم بتقديم الاستشارات التي تعمل على تطوير عمل الوزارة في القطاع الزراعي والنهوض باختصاصاتها، وبالذات في مجال تطوير الخطط والسياسات الزراعية.
 

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