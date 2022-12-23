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لإحلال الأمن والأمان في القطاع

"النحال" يؤكد على ضرورة الشراكة الفاعلة بين أجنحة العدالة وأقطابها

23 كانون أول / ديسمبر 2022 12:09

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غزة-الراي 
شارك النائب العام الدكتور محمد النحال، في اللقاء الوطني "شركاء من أجل مجتمع أمن"، والذي نظمته قيادة الشرطة الفلسطينية،برعاية مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح، وبحضور نخبة من والوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح، وذلك في مركز رشاد الشوا الثقافي. 


بدوره، أكد النائب العام خلال كلمته في اللقاء، على أن النيابة العامة مستمرة في برنامجها (شركاء من أجل العدالة) ، مشيرا أن البرنامج قد حقق نتائج إيجابية وفاعلة بأن جعل كل مكونات المجتمع الفلسطيني شركاء في إنفاذ رسالة العدالة المنشودة، داعياً إلى ضرورة الشراكة الفاعلة والمستمرة بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية ولجان الإصلاح والوجهاء؛ لتحقيق العدالة والاستقرار وبسط الأمن والأمان في القطاع.
 

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