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حماس تنعى العلامة عبد الله الدنّان أحد مؤسّسي حركة فتح

23 كانون أول / ديسمبر 2022 02:47

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غزة-الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس العلاّمة الدكتورعبد الله الدنّان (أبو ياسر) أحد مؤسّسي حركة فتح، والباحث اللغوي والأديب والشاعر الفلسطيني، الذي توفّاه الله سبحانه وتعالى في العاصمة السوريّة (دمشق)، عن عمر يناهز 92 عاما.

وقالت الحركة في بيان نعي اليوم الجمعة إن الفقيد أبو ياسر بدأ حياته قائدا ثوريّا ومناضلا، إذ شارك في تأسيس حركة فتح إلى جانب الثلّة الأولى من الكبار الراحلين: الشهيد ياسر عرفات، والشهيد خليل الوزير، وسليم الزعنون، ويوسف عميرة، وعادل عبد الكريم، ومنير سويد، وبعد سنوات قليلة من التأسيس تفرّغ للبحث العلمي، وانفرد بنظرية جديدة مبدعة في تعليم اللغة العربية بالفطرة والممارسة، وكان له إسهاماته في اللغة العربية (لغة القرآن) نحوا وصرفا وأدبا وشعرا.

وأثنت الحركة على مناقب الفقيد، فقد حافظ على النقاء الثوري، وبقي متمسّكا بثوابت القضيّة الفلسطينية، حتى آخر رمق في حياته، ولم يهن أو يلن، وكان رمزا من رموز الصمود والنقاء والطهارة والعفّة طوال عمره المديد.

وتقدمت الحركة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وذويه، وأهله، ومحبّيه، وتلاميذه، سائلة الله أن يعوض شعبنا وأمّتنا عنه خيرا.

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