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الأوقاف تفتتح جدارية المسجد الأقصى على بوابتها الرئيسية

23 كانون أول / ديسمبر 2022 04:35

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غزة-الراي
افتتح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا اليوم جدارية تشتمل على منحوتة للمسجد الأقصى وقبة الصخرة على البوابة الرئيسية لمقر الوزارة بمشاركة رئيس دائرة القدس في المجلس التشريعي أ. د. أحمد ابو حلبية و رئيس رابطة علماء فلسطين أ. د. نسيم ياسين ولفيف من الشخصيات ومدراء عامون وموظفي الوزارة.


بدوره، قال الأغا: "إن القدس تمثل جزء من عقيدتنا وأساس تاريخنا ومكون رئيس من مكونات أجسادنا، وهي بمثابة الروح للشعب الفلسطيني".


مضيفاً: "إن إقامة هذه المنحوتة بصورة المسجد الأقصى ما هو إلى انعكاس لما هو منحوت في قلوبنا وتعبير عن الصورة الراسخة في داخلنا، وسنظل نعمل كي تظل القدس في قلب كل فلسطيني على وجه الأرض".


وأكد الأغا سنظل منتمين لهذه القضية التي تمثل قضية الأمة المركزية، ولن نسمح للعدو الصهيوني أن يمس المسجد الأقصى بمكروه، لافتاً إلى أن إقامة الهيكل المزعوم سيبقى حبيس أفكار ومخيلات حاخامات الاحتلال ولن يرى النور أبدا ما دام شعبنا فيه الحياة و القوة.
 

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