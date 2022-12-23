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أبو سلمية يؤكد على استمرارية تطوير بيئة العمل والارتقاء بنوعية الخدمات

23 كانون أول / ديسمبر 2022 04:59

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غزة-الرأي
أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي د . محمد أبو سلمية على أن عجلة التطوير والتأهيل في المجمع مستمرة وتتواصل لتشمل تطوير بيئة العمل وتعزيز الكادر الطبي والارتقاء بنوعية الخدمات ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمشروع تأهيل قسم الطوارئ ،حيث اطلع على مستجدات العمل والمراحل الإنشائية والتجهيزات المتبقية على الإنتهاء لاستلام المشروع ،معتبرا اياه من أهم المشاريع الصحية لأهميته القصوى والتي تهدف الى مضاعفة القدرة الاستيعابية للقسم وتوزيع الخدمات داخله بما يتناسب مع أحدث النظم العالمية في طب الطوارئ لضمان تقديم خدمة ذات جودة لأبناء شعبنا الصابر المرابط في جميع الحالات التي تصل المجمع من اصابات وحوادث وغيرها من الحالات.


كما وتفقد د.أبو سلمية أقسام العناية المركزة والعمليات ومرضى عمليات زراعة الكلى للاطمئنان عليهم.


ورافق د.أبوسلمية في الجولة أ.زهير نوفل مدير تمريض المجمع وأ.سامي جبر مدير دائرة التطوير والتخطيط وأ.أحمد الجبالي مدير تمريض مستشفى الجراحة وأ.رامي هنا المدير الاداري والمالي للمجمع.
 

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