غزة-الرأي

أوضح د. محمد مطر استشاري ومدير دائرة الأشعة بالمجمع أن العاملين بالدائرة أجروا ما يقارب " 22000" تصوير طبى تم إجراؤه في الأقسام المختلفة لدائرة الأشعة خلال الشهر المنصرم .



و بين أن عدد حالات التصوير للأشعة العادية بلغ " 14118" صورة اشعة، فيما بلغ عدد صور الأشعة المقطعية "1755 " صورة، وبلغ عدد صور الرنين المغناطيسي "750 " صورة، كما وتم إجراء " 4679 " صورة تلفزيون ، وبلغ عدد حالات تصوير الدوبلر "121" صورة، و "194"حالة تصوير للثدي، إضافة إلى "161" تصوير بانوراما للأسنان، كما وبلغ عدد إجراء ات الأشعة التداخلية والعينات "133" اجراء، بالإضافة إلى " 19 " حالة تفتيت حصي .



و قدم د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع ، شكره لكافة الطواقم الطبية والفنية والإدارية العاملة بأقسام الدائرة المختلفة ، معربا عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من أجل التخفيف عن المرضى .الشفاء الطبي تجري نحو " 22000" تصوير طبي خلال نوفمبر الماضى



