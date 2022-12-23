وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تفتتح جدارية المسجد الأقصى على بوابتها الرئيسية وكالة الرأي الفلسطينية تمديد توقيف الأسير علي حامد بذريعة استكمال التحقيق وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن الأسيرة دينا جرادات وكالة الرأي الفلسطينية بعد 8 أشهر من الاحتجاز… الاحتلال يسلم جثمان الشهيدة مها الزعتري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد مقدسيين عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستولي على جرار زراعي في مسافر يطا وكالة الرأي الفلسطينية 65 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى العلامة عبد الله الدنّان أحد مؤسّسي حركة فتح وكالة الرأي الفلسطينية "النحال" يؤكد على ضرورة الشراكة الفاعلة بين أجنحة العدالة وأقطابها
أخبار » الأخبار الحكومية

الشفاء الطبي تجري نحو " 22000" تصوير طبي خلال نوفمبر الماضى

23 كانون أول / ديسمبر 2022 05:13

111
111

غزة-الرأي
أوضح د. محمد مطر استشاري ومدير دائرة الأشعة بالمجمع أن العاملين بالدائرة أجروا ما يقارب " 22000" تصوير طبى تم إجراؤه في الأقسام المختلفة لدائرة الأشعة خلال الشهر المنصرم .


و بين أن عدد حالات التصوير للأشعة العادية بلغ " 14118" صورة اشعة، فيما بلغ عدد صور الأشعة المقطعية "1755 " صورة، وبلغ عدد صور الرنين المغناطيسي "750 " صورة، كما وتم إجراء " 4679 " صورة تلفزيون ، وبلغ عدد حالات تصوير الدوبلر "121" صورة، و "194"حالة تصوير للثدي، إضافة إلى "161" تصوير بانوراما للأسنان، كما وبلغ عدد إجراء ات الأشعة التداخلية والعينات "133" اجراء، بالإضافة إلى " 19 " حالة تفتيت حصي .


و قدم د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع ، شكره لكافة الطواقم الطبية والفنية والإدارية العاملة بأقسام الدائرة المختلفة ، معربا عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من أجل التخفيف عن المرضى .الشفاء الطبي تجري نحو " 22000" تصوير طبي خلال نوفمبر الماضى

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إشهار الدليل الإرشادي لوسائل الإعلام والشخصيات المناصرة للحقوق بأوروبا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟