غزة-الراي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 24.ديسمبر.2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
عاجل |
24 كانون أول / ديسمبر 2022 08:50
غزة-الراي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 24.ديسمبر.2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
09:49الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل ورام الله
09:30إنتاج أنسجة العين باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد والخلايا الجذعية
09:28"أوفلاين ولا أونلاين".. طريقة تغيير حالة المستخدم على Gmail و Google Chat
09:26اعرف ازاى تتبع أصدقاءك وأفراد عائلتك باستخدام "خرائط جوجل"؟
09:24عصائر تساعدك في الحفاظ على وزنك هذا الشتاء