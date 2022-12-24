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أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت

24 كانون أول / ديسمبر 2022 08:50

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غزة-الراي

جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 24.ديسمبر.2022 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :

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