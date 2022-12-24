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أسعار العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم السبت

24 كانون أول / ديسمبر 2022 08:52

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جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم السبت 24-12-2022 على النحو الآتي:

الدولار الأمريكي: 3.50 شيكل.

الدينار الأردني: 4.94 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.72 شيكل.

الجنيه المصري: 0.14 شيكل.

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