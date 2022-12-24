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8 مباريات تقام اليوم في الدوريات المحلية بغزة

24 كانون أول / ديسمبر 2022 09:09

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تقام اليوم السبت، 8 مباريات ضمن دوريات قطاع غزة للموسم 2022-2023.

وجاءت المباريات على النحو التالي:

الدرجة الممتازة

1️⃣ إتحاد خانيونس × شباب رفح......استاد خانيونس

2️⃣ غزة الرياضي × الصداقة......ملعب فلسطين

الدرجة الأولى

3️⃣ بيت حانون الأهلي × خدمات البريج......ملعب بيت حانون

4️⃣ أهلي النصيرات × الأهلي الفلسطيني......ملعب الدرة

الدرجة الثانية

5️⃣ اليرموك × التفاح......ملعب بيت لاهيا

6️⃣ الوفاق × الزيتون......ملعب اليرموك

الدرجة الثالثة

7️⃣ جماعي رفح × الرباط......ملعب رفح

8️⃣ العودة × الشوكة......ملعب النصيرات

وتنطلق المباريات عند الساعة الثانية عصراً.

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