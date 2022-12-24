8 مباريات تقام اليوم في الدوريات المحلية بغزة

تقام اليوم السبت، 8 مباريات ضمن دوريات قطاع غزة للموسم 2022-2023.
وجاءت المباريات على النحو التالي:
الدرجة الممتازة
1️⃣ إتحاد خانيونس × شباب رفح......استاد خانيونس
2️⃣ غزة الرياضي × الصداقة......ملعب فلسطين
الدرجة الأولى
3️⃣ بيت حانون الأهلي × خدمات البريج......ملعب بيت حانون
4️⃣ أهلي النصيرات × الأهلي الفلسطيني......ملعب الدرة
الدرجة الثانية
5️⃣ اليرموك × التفاح......ملعب بيت لاهيا
6️⃣ الوفاق × الزيتون......ملعب اليرموك
الدرجة الثالثة
7️⃣ جماعي رفح × الرباط......ملعب رفح
8️⃣ العودة × الشوكة......ملعب النصيرات
وتنطلق المباريات عند الساعة الثانية عصراً.