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وزارة الأسرى: الاحتلال يعتقل10 مواطنين في ظل أجواء باردة

26 كانون أول / ديسمبر 2022 09:36

من الارشيف
من الارشيف

غزة- الرأي
 قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ فجر اليوم، أكثر من 10 حالات اعتقال في الضفة الغربية والقدس في ظل أجواء شديدة البرودة، وتشير الأنباء أن جنود الاحتلال لم يسمحوا للمعتقلين بارتداء ملابس كافية للوقاية من برد الشتاء والأمطار.

 وأوضحت أن الاحتلال ينقل  المعتقلين إلى مراكز توقيف وتحقيق تفتقر لأدنى مقومات الحياة الآدمية، وخاصة الأغطية والملابس الشتوية، ويعاني فيها المعتقلون من شدة البرد وسوء البيئة والحشرات والقوارض مما قد يؤدي إلى إصابتهم بأمراض مختلفة وخطيرة.

وناشدت وزارة الأسرى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لتوفير ما يلزم للمعتقلين في مراكز التوقيف والتحقيق، وتنفيذ زيارات عاجلة للإطلاع على أوضاعهم المأساوية.

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