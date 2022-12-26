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على مستوى قطاع غزة

تربية شمال غزة تحصد المركزين الرابع والسادس بمسابقة الطالب المُبرمج

26 كانون أول / ديسمبر 2022 09:40

تربية شمال غزة تحصد المركزين الرابع والسادس بمسابقة الطالب المُبرمج
تربية شمال غزة تحصد المركزين الرابع والسادس بمسابقة الطالب المُبرمج

غزة- الرأي
حصدت مديرية التربية والتعليم في شمال قطاع غزة (قسم التقنيات التربوية) المركزين الرابع والسادس بمسابقة الطالب المبرمج الوطنيّة.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال فعالية احتفالية  مهيبة نُفذت بالتزامن بين شقي الوطن، لتعزيز الطلبة الموهوبين في مجال البرمجة وبدعم من جامعة فلسطين التقنيّة خضوري، وتم تكريم العشرة الأوائل الفائزين على مُستوى قطاع غزة ومنحهم شهادات تكريم وأوسمة تقديريّة لما قدموه من جهد كبير للتنافس والفوز في المسابقة.

و فاز بالمركز الرابع الطالب محمد رائد حسنين من مدرسة مسقط بيت لاهيا الثانوية للبنين، بينما فازت بالمركز السادس الطالبة بتول سامي المقيد من مدرسة الفالوجا الثانوية للبنات، وتم تتويجه في نهاية المُسابقة التي استمرت نحو 4 ساعات مُتواصلة في الكلية الجامعيّة للعلوم التطبيقية بغزة.

يشار هنا إلى أنَّ هذه المُسابقة النوعية مرت بعدة مراحل تمثلت في اختيار الطلبة بعد اجتيازهم اختباراً IQ للذكاء واختباراً للبرمجة، ثم تدريبهم بشكل مُكثف على المهارات البرمجيّة على مُستوى المديرية، ثم تم تنفيذ اختبار برمجيّ لاختيار أفضل 3 طلبة على مستوى مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ليُشاركوا في هذا التحدي ضمن 21 طالباً وطالبة من قطاع غزة و66 طالباً وطالبة شاركوا في هذه المُسابقة بصورتها النهائية.

تربية شمال غزة تحصد المركزين الرابع والسادس بمسابقة الطالب المُبرمج 321639417_971381193865488_5868649830550778883_n
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