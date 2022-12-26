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بلدية غزة ومدير الشرطة يبحثان أوضاع المدينة خلال المنخفض

26 كانون أول / ديسمبر 2022 09:46

بلدية غزة ومدير الشرطة يجتمعان لبحث أوضاع المدينة خلال المنخفض
بلدية غزة ومدير الشرطة يجتمعان لبحث أوضاع المدينة خلال المنخفض

غزة- الرأي

 لجنة الطوارئ في بلدية غزة تستقبل مدير الشرطة في محافظ غزة العقيد هاشم السرحي، في مقر الطوارئ بكراج البلدية وتطلعه على أوضاع المدينة وجهودها خلال المنخفض الجوي.

وكان في استقباله نائب رئيس البلدية تامر الريس ورئيس لجنة الطوارئ مصطفى قزعاط وأمين سر المجلس البلدي م. لؤي عياد ومنسق لجنة الطوارئ وأعضاؤها.

وأكد قزعاط أن لجنة الطوارئ في حالة إنعقاد دائم لمتابعة تداعيات المنخفض الجوي واوضاع المدينة وتقديم الخدمات للمواطنين للتخفيف من آثار المنخفض.

وأشاد بتعاون الجهات الحكومية والأمنية مع البلديات خلال المنخفض الجوي، مؤكدًا أن البلدية تسعى جاهدة لخدمة المواطنين والتخفيف عنهم في هذه الأجواء الماطرة وتحديدًا القاطنين في المناطق المنخفضة وتلك التي صنفت كـ"مناطق ساخنة".

بدوره؛ أشاد السرحي بجهود بلدية غزة في التعامل مع المنخفض الجوي ومعالجة تداعياته، مؤكداً ان الشرطة تقف جنبًا إلى جنب مع البلديات في أوقات الطوارئ لخدمة المواطنين.

بلدية غزة ومدير الشرطة يجتمعان لبحث أوضاع المدينة خلال المنخفض 320929778_1370818050337654_1165329613771808324_n 320532546_576185094333776_8987525492592571039_n
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