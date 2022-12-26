النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2422) الاثنين26 ديسمبر 2022
أخبار فلسطينية
-
- الضفة.. جيش الاحتلال يصيب فلسطينيا بالرصاص ويعتقله
- اشتية: لا تخيفنا تهديدات الحكومة الإسرائيلية القادمة
- مشعل يدعو لوحدة الفلسطينيين إثر تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
- دعوات فلسطينية لمقاطعة دولية للحكومة الإسرائيلية الجديدة
- تظاهرات في 30 مدينة مغربية دعمًا لفلسطين ورفضًا للتطبيع
- رئيس وزراء فلسطين: تهديدات الحكومة الإسرائيلية القادمة لا تُخيفنا
- الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي مرتبط بعقوبات لمنع نتنياهو من تنفيذ تعهداته
- تقرير الطفولة الفلسطينية في 2022.. يسلبها قتل واعتقال وحصار
- تقرير إزاحة "الخان الأحمر" 300 متر.. مخطط تهجير إسرائيلي لتضليل الرأي العام الدولي
أخبار إسرائيلي
- قوانين إسرائيلية جديدة تعزز التمييز العنصري
- الصهيونية الدينية تمنع انضمام إسرائيل إلى اتفاقية دولية لمكافحة العنف ضد المرأة
- الجيش الإسرائيلي يوقف تحليق 11 مقاتلة "إف 35" بعد حادث تحطم
- دعا للاعتداء على العرب بـ"هبة الكرامة": تبرئة يهودي من تهم التحريض والإرهاب
- خطة "الصهيونية الدينية" للاستيطان بالجليل والنقب: امتيازات لليهود وحصار للعرب
- منظمة إسرائيلية: الاحتلال يمارس ترحيلاً قسرياً لفلسطينيين من الضفة في...
اخبار دولية
- روسيا تطالب بملكية ثلاث كنائس في مدينة القدس المحتلة
اخبار عربية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- روسيا تطالب بملكية ثلاث كنائس في مدينة القدس المحتلة
- الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل نابلس والمستوطنون يهاجمون المنازل- (فيديو)
- الضفة.. جيش الاحتلال يصيب فلسطينيا بالرصاص ويعتقله
- اشتية: لا تخيفنا تهديدات الحكومة الإسرائيلية القادمة
- مشعل يدعو لوحدة الفلسطينيين إثر تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل
- دعوات فلسطينية لمقاطعة دولية للحكومة الإسرائيلية الجديدة
- تقرير: غرق مناطق واسعة جنوبي قطاع غزة بعد فتح إسرائيل السدود المائية
- “صحة غزة”: مئات المرضى في خطر بسبب منع إسرائيل توريد أجهزة طبية
-
الشرق الأوسط
- قوانين إسرائيلية جديدة تعزز التمييز العنصري
- ارتفاع جديد في عدد المنتحرين من الجيش الإسرائيلي
- إسرائيل تمنع فلسطينيي غزة من زيارة أهلهم في الضفة
الاخبار اللبنانية
- كفر قاسم تطلق الإنذار: متى يشتعل الداخل المحتل؟
- «أبو رعد» يعود إلى مخيم جنين
- الشهيد أحمد دراغمة
- ناصر أبو حميد: شهادة شعب لا يموت
- الحزبية الفلسطينية والديموقراطية
- جهاد الصوفيّة في فلسطين... من الانتداب إلى النكبة
- المنتديات الثقافية في مخيّمات سوريا: أيّ تغيير في الواقع الفلسطيني؟
الغد الأردنية
- روسيا تطالب بملكية 3 كنائس في مدينة القدس المحتلة
- جيش الاحتلال يسجل أعلى معدل انتحار بصفوفه منذ 5 سنوات
”الشروق المصرية
- السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة الـ211 والثانية خلال شهر واحد
- الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قرية غرب رام الله
- رئيس وزراء فلسطين: تهديدات الحكومة الإسرائيلية القادمة لا تُخيفنا
- الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي مرتبط بعقوبات لمنع نتنياهو من تنفيذ تعهداته
الشرق القطرية
- خالد مشعل: المونديال أكد الحضور الفاعل للقضية الفلسطينية
- السلطات الاسرائيلية تعيد هدم قرية العراقيب في النقب لتهجير سكانها
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- الزراعة: فتح الاحتلال المفاجئ للسدود متعمد لإغراق أراضي غزة الزراعية
- بالفيديو والصور مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون ثلاث مركبات جنوب نابلس
- تقرير الطفولة الفلسطينية في 2022.. يسلبها قتل واعتقال وحصار
- تقرير إزاحة "الخان الأحمر" 300 متر.. مخطط تهجير إسرائيلي لتضليل الرأي العام الدولي
- حملةُ مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين
- عرينُ الأسود تُعلن عن تنفيذ عملية إطلاقِ نارٍ في نابلس
- هنية والعاروري مُعزّيان ذوي الشهيد دراغمة: ثورةُ شعبنا ستنتصر ويندحر الاحتلال
صحيفة الأيام
-
- إصابات خلال عمليات لجيش الاحتلال ومستوطنون ينفذون اقتحامات للأقصى
- »تظاهرات في 30 مدينة مغربية دعماً لفلسطين ورفضاً للتطبيع
- »المنخفض الجوي مصحوباً بالأمطار الغزيرة يتواصل اليوم في جميع أنحاء البلاد
- »فرحة وبهجة في بيت لحم لمناسبة عيد الميلاد المجيد
- »منظمة إسرائيلية: الاحتلال يمارس ترحيلاً قسرياً لفلسطينيين من الضفة في...
- »برنامج حكومة نتنياهو: امتيازات لليهود وحصار للعرب في مناطق الجليل والنقب
- »شركة "بن أند جيري" تنسحب نهائياً من السوق الإسرائيلي
- »أميركا: العاصفة الثلجية المستمرة تسبّبت بـ 26 قتيلاً مع انقطاع الكهرباء.
صحيفة القدس
-
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
- مستوطنون يحرقون 3 مركبات لمواطنين في نابلس
- نتنياهو: الفلسطينيون يريدون فقط التخلص من إسرائيل
- الاحتلال يحاول إغراق غزة مجددًا
-
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
» الحياة الجديدة
- أربعة قتلى وفرار عشرات الآلاف من منازلهم بسبب الفيضانات في الفلبين
- "فتح" تنهي ترميم مقبرة شهداء حمام الشط في تونس
- الاحتلال يقتحم قرية تياسير شرق طوباس ويفتش منزلا
- مستوطنون يهاجمون منازل في بورين وعوريف ويحرقون ثلاث مركبات
وكالة الرأي
- كهرباء غزة تستنفر طواقمها للتعامل مع تطورات الحالة الجوية
- "التنمية والعمل" تعطلان الدوام في المراكز المهنية غداً
- كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح البري ليوم الثلاثاء
- قرار بتعليق الدراسة غداً بسبب الأحوال الجوية
- نقل الأسير "داوود" للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي
- ظاهرة الانتحار تغزو جيش الاحتلال منذ بداية 2022
- الحكم المحلي توعز لفرق الطوارئ للتجهز للمنخفض المرتقب
- الاحتلال يهدم قرية "العراقيب" للمرة الـ211 على التوالي
- تدهور صحة الأسيرة المحررة دينا جرادات بفعل الاعتقال
وكالة صفا
- غزة معرضة لفيضانات..الراصد لـ"صفا": ذروة المنخفض خلال ساعات
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس
- مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون مركبات جنوب نابلس
- تظاهرات في 30 مدينة مغربية دعمًا لفلسطين ورفضًا للتطبيع
وكالة سما
- يديعوت تكشف : ما هو "التنازل" الذي سيقدمه نتنياهو في سبيل التطبيع مع السعودية ؟
- نتنياهو : الفلسطينيون يريدون فقط التخلص من إسرائيل
- عرين الأسود تتبنى عملية إطلاق نار.. والاحتلال يغلق مداخل نابلس
- كميات الأمطار الهاطلة على قطاع غزة خلال المنخفض الجوي
- فيديو: تل أبيب تغرق
فلسطين اليوم
- كتيبة جنين تستهدف قوات الاحتلال على حاجزي "الجلمة وسالم" بصليات من الرصاص
- اللجنة الوطنية توضح لـ"فلسطين اليوم" تفاصيل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين لدى الاحتلال
- بالأسماء.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين
- عمليتا إطلاق نار استهدفت جيش الاحتلال غرب وجنوب نابلس خلال ساعة
- الاستخبارات الصهيونية تنظر على أن الضفة الغربية وغزة "ســـاحة واحــدة"
-
-
عرب 48
- اعتقال فتى بعد إصابته برصاص الاحتلال جنوبي الضفة
- اشتية: تهديدات حكومة نتنياهو لا تخيف الفلسطينيين
- الإهمال الطبي بحق الأسرى: نقل المحررة دينا جرادات للمستشفى
- الصهيونية الدينية تمنع انضمام إسرائيل إلى اتفاقية دولية لمكافحة العنف ضد المرأة
- الجيش الإسرائيلي يوقف تحليق 11 مقاتلة "إف 35" بعد حادث تحطم
- دعا للاعتداء على العرب بـ"هبة الكرامة": تبرئة يهودي من تهم التحريض والإرهاب
- خطة "الصهيونية الدينية" للاستيطان بالجليل والنقب: امتيازات لليهود وحصار للعرب
- انتحار 14 جنديا إسرائيليا خلال 2022
-
وكالة وفا
- في ذكرى انطلاقتها: "فتح" تُطلق الحملة الإعلاميّة "كما أفشلنا ...
- 604 ملايين دولار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات للربع ال ...
- مستوطنون يهاجمون منازل في بورين وعوريف ويحرقون ثلاث مركبات
-
حدث في مثل هذا اليوم
- 26 كانون أول (ديسمبر)
- 2009 م استشهاد الصحفي حمزة شاهين الذي يعمل مصورا في وكالة شهاب للأنباء.
- 2004م شهيدان من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مخيم البريج جنوب غزة إثر عملية اغتيال قامت بها الطائرات الصهيونية بقصف سيارتهما مما أدى استشهادهما على الفور والشهيدان هما محمد عبد السلام أبو الروس 24 عاماً، ومحمد حمدان أبو جبر 22معاماً.
- 2002م قوات الاحتلال تحاصر القائد في سرايا القدس من بلدة قباطية الشهيد حمزة محمد أبو الرب وتشتبك معه أكثر من عشر ساعات مما أدى إلى استشهاده وقتل عدد من جنود الاحتلال.
- 1975 م منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تؤيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3379) الصادر في العاشر من تشرين ثاني (نوفمبر) باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري (ألغي القرار بعد مؤتمر مدريد في السادس عشر من كانون أول/ ديسمبر عام 1991).
- 1919 م تأسيس صحيفة "بيت المقدس" في القدس لصاحبها ومحررها بندلي إلياس مشحور. جريدة سياسية أدبية تصدر مرتين في الأسبوع استمرت في الصدور حتى عام 1926.
- 1909م المؤتمر الإسرائيلي التاسع في "همبورغ" الذي عقد في الفترة من 26 إلى 30-12-1909م بحضور 364 مندوباً يمثلون الأحزاب والهيئات الصهيونية بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب العمالية في فلسطين الذين يشتركون لأول مرة في هذا المؤتمر.