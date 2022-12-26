النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2422) الاثنين26 ديسمبر  2022

10:15النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2422) الاثنين26 ديسمبر 2022

10:44الزراعة: أعلى نسبه هطول للأمطار سجلت في دير البلح

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